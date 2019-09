Vanesa Martín reconquista el Teatro Romano de Mérida

La cantante malagueña Vanesa Martín regresó este viernes a Mérida al cuatro años después de su primera actuación en un Teatro Romano que colgó el cartel de completo el pasado mes de enero para un concierto que la propia artista quiere repetir cada año.



"Tendría, por ley, que venir a cantar cada año", llegó a decir la cantante de un recinto al que no paró de alabar por su acústica, donde "se puede cantar sin micrófono", y del que incluso habló sobre su construcción hace 2.000 años.



Un concierto enmarcado en el Stone & Music Festival que finalmente pudo celebrarse a pesar de que la amenaza de lluvia sobrevoló la capital extremeña durante toda la jornada y que arrancó con el tema "Me equivoqué".



Una parada en el bimilenario monumento emeritense de la gira "Todas las mujeres que habitan en mí", nominada al mejor tour nacional de este año, y que la cantante complementó con temas de discos anteriores que igualmente fueron cantadas por el público.



"De tus ojos", " Te has perdido quien soy", "Complicidad" o 'Hábito de ti' -tema que aprovechó para bajar a la orchestra y subir a las cáveas a cantar entre el público- fueron algunos de los temas más coreados.



Un espectáculo en el que no faltó una parte más íntima y acústica donde la artista, acompañada por la guitarra, casi susurraba entre el granito y las columnas del teatro, y en el que rindió un homenaje a una de sus artista preferidas, Rocío Jurado, cantando 'Mi amante amigo' a capela.



Como al resto de artistas del certamen, Vanesa Martín recibió una copia de 'Stone M', la obra escultórica elaborada por los artesanos emeritenses de 'Terracota'. La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, fue la encargada de poner en sus manos el obsequio.



El Stone & Music continúa este sábado con la actuación del italiano Umberto Tozzi en el propio Teatro Romano de Mérida, cuyo concierto es uno de los pocos que ofrecerá en España para el que aún quedan entradas a la venta.