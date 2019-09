El Teatro Romano de Mérida y Disney viven su noche "más mágica"

El Teatro Romano de Mérida y Disney se han aliado este pasado domingo, día 8, para vivir la noche "más mágica" y familiar del Stone & Music Festival de la capital autonómica.



Así pues, con un repaso por las populares canciones de las películas más clásicas a modo de medlly, ha arrancado 'Disney in Concert', que ha cautivado al publicó más infantil cuando ha sonado la melodía de Mary Poppins.

Un inicio que ha servido para ambientar la "mágica" noche de la mano de la Orquesta de Extremadura dirigida por Arturo Díez Boscovich.



"Ponemos broche de oro a la gira estival de Disney in Concert en este maravilloso teatro romano", ha señalado Anabel Alonso, maestra de ceremonia del show, y en alusión al monumento emeritense.



La actriz ha continuado el espectáculo con la voz de Dori, personaje que dobló en la película de Nemo para dar paso a otra superproducción de Disney relacionada con el mar, La Sirenita.



Alonso, que apareció con un velo islámico para presentar las canciones más conocidas de la película de Aladdín, ha animado al público a levantarse para bailar la "Quiero ser como tú" de El libro de la Selva, tal y como informa en una nota de prensa la organización del Stone&Music Festival.



Asimismo, el público familiar que ha disfrutado anoche de la "mágica" función ha recibido con un caluroso aplauso al extremeño Paco Arrojo, que le ha puesto voz a temas tan populares como "El ciclo sin fin" o "La noche del amor" acompañado de Judith Tobellá de la película El Rey León.



Precisamente el bloque del Rey León ha sido uno de los que más aplausos despertó en una noche con mucho público infantil, y en la que las temperaturas no han sido tan altas como los conciertos de la semana anterior.



También, el sonido de las campanas tubulares de la película del Jorobado, junto con la voz de Diego Rodríguez, ha hecho que el teatro quedará "impresionado" con la interpretación de "Las campanas de Notre Dame", al igual que el viaje al reino de las nieves con la canción de "Let it go", a la que ha puesto voz Julia Muller.



CIELO DE ESTRELLAS CON LOS MÓVILES



Otro de los momentos que ha hecho "brillar" tanto al show, como al propio teatro, ha sido cuando Anabel Alonso ha pedido los espectadores que sacaran sus móviles para simular un cielo de estrellas con la interpretación de Rapunzel.



La función, que ha contado además con una gran pantalla para dar contexto a cada película, ha terminado con el "Supercalifragilisticoespialidoso" de Mary Poppins.



Así habría que haber dado por finalizado el show, pero ha sido tanta la "entrega" y la "pasión" con la que el público ha pedido otro bis, que los artistas han vuelto a repetir "Quiero ser como tú" del Libro de la selva, y que de nuevo ha puestdo al publico en pie. Además, Anabel Alonso incluso ha bajado a la orchestra del teatro para bailar con algunos de los niños presentes en el concierto.



De igual modo, ha sido destacable la actuación de la Orquesta de Extremadura que ha sido aclamada no sólo por el público, sino también por los propios interpretes de Disney in Concert y la actriz Anabel Alonso, especialmente en el medlly de Piratas del Caribe que ha hecho surcar los mares a bordo de la "Perla Negra"



Además, los interpretes de Disney in Concert, junto con Anabel Alonso y el productor del espectáculo, han recibido la estatuilla Stone M de la mano del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien como muchos ha disfrutado del concierto acompañado de su familia.