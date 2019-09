Gloria Gaynor convierte el Teatro Romano de Mérida en una discoteca de los 80

La cantante estadounidense Gloria Gaynor ofreció este pasado sábado un concierto en Mérida ante un público entregado que ha coreado y bailado los grandes temas de las reina de la música disco de los años 80 del pasado siglo.



Con casi 70 años -los cumplirá este próximo viernes, 6 de septiembre-, Gaynor ha pasado por el Teatro Romano de la capital extremeña para ofrecer uno de los cuatro conciertos que dará en España, en este caso incluido en la programación del Stone & Music Festival.



Durante más de hora y media el graderío estuvo entregado a la artista y a su banda, que cuenta desde hace dos años para sus giras europeas con tres músicos españoles: Jairo Ubiaño en la batería, el bajista Pablo Ruiz y a la guitarra Antonio Martínez.



En el Teatro Romano sonaron temas muy aclamados por el publico entre los que destacó su canción más popular, "I Will Survive", el cántico a la mujer, que dejó para momentos antes de finalizar el concierto y donde la grada se convirtió en una fiesta con las primeras notas musicales y es que la diva sorprendió con parte de su letra en español.



Con su inconfundible voz, Gloria Gaynor llenó cada rincón del recinto romano que bailó al ritmo de "Back on Top", "I Am What I Am", "Never can say goodbye" o "Killing me softly". Los grandes temas de Donna Summer, como "Last dance" y Steve Wonder también estuvieron presentes en el espectáculo dentro del homenaje que hizo a otros grandes del género.



Gaynor confesó que España es un país que le gusta "mucho" y que le da "mucho ánimo", según palabras de la propia artista momentos de salir a un escenario que, según comentó, estaba deseando pisar, tal y como informa el certamen emeritense en una nota de prensa.



Como es habitual, Gloria Gaynor recibió la "Stone M", estatuilla elaborada por Terracota con la que el Festival obsequia a cada uno los artistas que participan en el Stone & Music y que le entregó el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.



El festival cierra su primer fin de semana de este 2019 con un homenaje a la mejor música nacional e internacional de los años 80 tras el paso de Hombres G y Gloria Gaynor. El próximo domingo día 8 llegará el show familiar Disney in Concert que contará con la voz del extremeño Paco Arrojo, la actriz Anabel Alonso, como maestra de ceremonias y la Orquesta de Extremadura.