Rodríguez Osuna consigue la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Mérida

Con el 100% escrutado a las 23:33 horas, ya era oficial lo que se barruntaba en las sedes de los dos principales partidos de la ciudad. Y es que el PSOE ha logrado mantener el gobierno en Mérida con 14 concejales y el 48,87 por ciento de los votos en las elecciones municipales de este 26 de mayo. De este modo, ha logrado la mayoría absoluta, ganando tres concejales con respecto a los comicios locales de 2015.

En su comparecencia de prensa en la sede del PSOE local emeritense, el candidato socialista a la Alcaldía de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado su intención de gobernar "por y para todos los emeritenses".

A su vez, con emoción contenida y algo nervioso, ha agradecido el respaldo recibido por sus vecinos tras haber alcanzado su candidatura la mayoría absoluta, y que le permitirá llevar a cabo todos los compromisos anunciados en las últimas semanas.

"Me voy a comprometer a gobernar para todas y para todos, para los que me han votado y para los que no me han votado. Quiero ser el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Mérida, porque así debe ser, me hayan votado o no", ha insistido el candidato socialista.

En este sentido, Rodríguez Osuna espera "poder devolver a la ciudad de Mérida todo" lo que, según sus palabras, le han "dado" durante esta legislatura y en los cuatro años que "quedan" por delante en el poder.

Finalmente, ha incidido en que con la ayuda de su equipo “vamos a seguir gobernando con la misma humildad, con el mismo compromiso por Mérida y con la misma decencia, para ellos y para ellas, para todos", ha sentenciado.

EL PP PIERDE TRES CONCEJALES

La otra cara de la moneda se la ha llevado el PP que, finalmente, ha logrado 5 concejales y un 19,08 por ciento de los sufragios, lo que significa que ha perdido tres concejales en relación a los comicios de hace cuatro años.

En tercer lugar se sitúa Ciudadanos, con tres concejales y el 13,68 por ciento de los votos, lo que significa que ha ganado uno respecto a las municipales de 2015; mientras que IU-Podemos-EQUO ha logrado dos ediles, y el 9,39 por ciento de los sufragios.

Finalmente, Vox ha entrado en el Ayuntamiento de Mérida con un concejal y el 6,82 por ciento de los votos. Cabe destacar que en Mérida se eligen 25 concejales, de forma que la mayoría absoluta está en 13 ediles.