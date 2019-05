José Luis González Sanfélix buscará el título europeo de Muay Thai en Mérida

Ep

El espectáculo, para el que ya se pueden adquirir las entradas desde 10 euros en www.compralasentradas.com, incluye además el Campeonato de España Profesional Femenino, entre Lara Fernández y Laura Botella, una eliminatoria para el Campeonato de España Profesional Masculino de -57 kilos, entre Sandro Martín y Mikel Fernández, y un Campeonato de España Profesional Masculino de -80 kilos, entre Ousmani Traoré y Hadji Ndow.



Además, se han programado otros siete combates amateur entre peleadores de la selección extremeña y la andaluza. En total se espera que la velada, que comenzará a las 21,00 horas, dure unas tres horas.



El propio Sanfélix ha presentado este viernes en Mérida la gala, promovida por su manager, quien fue quien le propuso tras proclamarse el pasado mes de febrero Campeón de España Profesional en la categoría de -71 kilos, que el siguiente objetivo tendría que ser el Campeonato de Europa.



Tras "muchos esfuerzos", finalmente se disputará en su casa, en Mérida, donde vive y entrena, y donde se enfrentará al aspirante al título ofrecido por la Federación Mundial, el turco Sevket-Cerkez, recientemente proclamado campeón del Muay Thai Grand Prix en Londres.



Es "un bicho", es "muy bueno", ha dicho González Sanfélix de su rival, quien no obstante ha dicho que no lo ha estudiado mucho y que, como es habitual en él, se centrará en su propia preparación.



En cualquier caso, ha señalado que espera que ambos den un "gran espectáculo" y puedan "levantar a la gente de los asientos" del coso emeritense, que cuenta con capacidad para unos 9.000 espectadores en las gradas, además de las 700 sillas que se ubicarán junto al ring, y que se espera que lleguen no solo de Extremadura, sino también de otros puntos de España e incluso de Portugal.