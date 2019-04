Festival de Mérida bate su propio récord al vender casi 11.500 entradas en una semana

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que celebra su 65 edición del 27 de junio al 25 de agosto, ha batido su propio récord de venta de entradas al alcanzar las 11.452 localidades en la primera semana desde la apertura de las taquillas.



De cara a este verano, el Teatro Romano de la capital extremeña acogerá un total de nueve grandes espectáculos, seis de teatro, todos ellos estrenos absolutos, dos de danza y una ópera, a los que hay que sumar los teatros romanos de Medellín, Regina y Cáparra y los diversos espacios de la ciudad de Mérida donde se desarrolla la amplia programación Off con más teatro, cine, conferencias, exposiciones, talleres y pasacalles, entre otras actividades.



En concreto, el certamen arranca con tres funciones, los días 27, 29 y 30 de junio, de la ópera 'Sansón y Dalila', dirigida por Paco Azorín, la música en directo de la Orquesta de Extremadura y el Coro de Cámara de Extremadura, y la presencia en escena de más de 400 personas de asociaciones como Plena Inclusión, ADABA, ONCE, Secretariado Gitano, Down Extremadura, FEDER, COCEMFE, APNABA, FEXAS.



Junto con la ópera, esta edición apuesta también por la danza de la mano de Rafael Amargo y su 'Dionisio' (16 y 17 de julio) y la 'Antígona' dirigida por Víctor Ullate (del 19 al 21 de julio), que representan la programación más internacional, con la que se pretende atraer a público extranjero.



También traspasa fronteras la coproducción con Iberescena, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay y el Festival del Mercosur de Argentina de 'Pericles, príncipe de Tiro', de William Shakespeare, dirigida por Hernán Gené, del 10 al 14 de julio, tal y como informa la organización del certamen en una nota de prensa.



Un texto original de Ernesto Caballero, Viejo amigo Cicerón, bajo la dirección de Mario Gas (del 3 al 7 de julio); 'Prometeo', con Lluis Homar, dirigido por José Carlos Plaza (del 24 al 28 de julio). Y 'Metamorfosis', con Concha Velasco, dirigida por David Serrano (del 31 de julio al 4 de agosto y del 7 al 11 de agosto) son otros títulos de la presente edición.



Las propuestas extremeñas para la 65 edición son la obra musical 'La corte del faraón, dirigida por Ricard Reguant (del 14 al 18 de agosto), y otro Shakespeare, 'Tito Andrónico', dirigido por Antonio C. Guijosa, con José Vicente Moirón, entre otros (del 21 al 25 de agosto).



El festival contará una vez más con nombres emergentes y consolidados del teatro contemporáneo y la danza nacional como los actores y actrices Concha Velasco, José María Pou, Lluís Homar, Pepe Viyuela, Amaia Salamanca, Edu Soto, Adrián Lastra, Fran Perea, Ernesto Arias, Ana Fernández, María Isasi, Rafael Amargo, Pilar Castro, Lucía Lacarra, Alberto Iglesias, Belén Cuesta, Itziar Castro, Paco Arrojo, José Vicente Moirón, Gabriel Moreno o Josué Ullate, entre otros.



Dramaturgos y adaptadores como Ernesto Caballero, Joaquín Hinojosa, Luis García Montero, Ricard Reguant, Juana Escabias y Nando López, y directores como Paco Azorín, Mario Gas, Hernán Gené, José Carlos Plaza, David Serrano, Ricard Reguant y Antonio C. Guijosa.



VENTA DE ENTRADAS

Ya están a la venta las entradas de los espectáculos de la temporada estival con una promoción del 30% de descuento hasta el 31 de mayo, momento en que se abrirá la taquilla ubicada junto a la puerta principal del Teatro Romano de Mérida. Hasta entonces la venta de entradas será en la oficina de turismo de la calle Santa Eulalia, 66.



Además, las localidades se pueden adquirir en los teléfonos 924 009 480 y 663 206 992 (solo grupos) y en las direcciones de correo electrónico reservas@festivaldemerida.es y grupos@pentacion.com (solo grupos). La venta online se realiza en exclusiva a través de entradas.com.



El Festival se acoge también al programa Consuma Cultura de la Junta de Extremadura para impulsar la cultura entre los jóvenes, con la reserva de 20 entradas diarias en el Teatro Romano de Mérida y 10 entradas por función en los teatros de Medellín y Cáparra, al precio de 2 euros.