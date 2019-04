150 expertos españoles abordan en Mérida avances y retos de la accesibilidad cognitiva

Ep.

Un total de 150 profesionales de distintos puntos de España se han dado cita este miércoles, en Mérida, para participar en el I Seminario Estatal sobre Accesibilidad Cognitiva, organizado por Plena inclusión Extremadura y Plena inclusión España y centrado en abordar los avances y retos de esta disciplina.



Dicho encuentro ha sido inaugurado por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, y el presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, quien ha destacado que con la celebración de este seminario estatal "se visualiza" que Extremadura "lidera" el ámbito de la accesibilidad cognitiva.



Por su parte, José María Vergeles ha destacado que una de las acciones para favorecer la accesibilidad cognitiva es la adaptación de los textos a la lectura fácil, al tiempo que ha resaltado que el encuentro analizará otras alternativas como el uso de pictogramas aceptados internacionalmente o la señalética de edificios, conjuntos históricos, espacios abiertos y vías urbanas, entre otros.



Así, ha resaltado que este encuentro está destinado "principalmente" a las personas que trabajan en los servicios técnicos de Plena inclusión y otras organizaciones agrupadas en ella, con el fin de que las personas con discapacidad intelectual "puedan acceder" al derecho de la accesibilidad cognitiva.



En este sentido, Pedro Calderón ha destacado que junto a herramientas como la lectura fácil, la accesibilidad cognitiva es "hacer fácil de entender" los productos, entornos y servicios, algo que según ha dicho, "no afecta solo a la administración, sino también a las empresas privadas y a la sociedad en general".



ACCESIBILIDAD COGNITIVA, "UN DERECHO DE DERECHOS"



Por otro lado, José María Vergeles ha señalado que la accesibilidad cognitiva es "un derecho de derechos" ya que, si se consigue, "se pueden hacer efectivos otros muchos derechos" como la salud, la educación o la protección social, al tiempo que ha concretado que si alguien no entiende bien cómo puede moverse en un hospital, "es difícil que acceda bien al derecho a la salud".



Asimismo, el presidente de Plena inclusión Extremadura ha resaltado que el objetivo de la entidad es conseguir la inclusión de todas las personas en todos los ámbitos de la sociedad.



En este sentido, ha remarcado que la accesibilidad cognitiva "dinamiza de forma extraordinaria el tránsito hacia la plena inclusión", ya que según ha dicho, "entender el mundo mejor permite acceder a los derechos básicos", ha indicado.



"BENEFICIO PARA TODOS"



Por otra parte, José María Vergeles ha destacado que las medidas para garantizar la accesibilidad cognitiva afectan "principalmente" a las personas con discapacidad intelectual pero "benefician a mucha más gente", ha indicado.



Así, ha señalado que cualquier persona puede perderse alguna vez en un hospital, en un colegio o tener "dificultades" a la hora de entender un texto normativo y leer formularios para acceder a un determinado programa.



Por ello, ha destacado que la accesibilidad cognitiva, "no es solo" un trabajo para la discapacidad intelectual "sino también" para las personas de edad, aquellos que tienen un trastorno de salud mental y para el resto de la ciudadanía en general ya que, según ha dicho, "si alguien no entiende una ley y se la adaptan a lectura fácil, supone un hecho significativo".



En esta línea, el presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, ha destacado que las acciones de accesibilidad cognitiva "benefician a toda la población" porque "hay un porcentaje altísimo de la sociedad que tiene déficit cognitivo", ha concretado.



EXTREMADURA, "LÍDER" EN ACCESIBILIDAD



Asimismo, Pedro Calderón ha destacado que la celebración de este seminario estatal es "muy importante" porque "se visualiza así" que Extremadura "lidera" el ámbito de la accesibilidad cognitiva, ha indicado.



En este sentido, ha resaltado que la región está trabajando "mucho y bien" por la accesibilidad cognitiva, en colaboración con la administración, al tiempo que ha señalado el reconocimiento estatal como "líderes" en la investigación y puesta en marcha de acciones para "extender" la accesibilidad cognitiva a toda la población.



Por su parte, José María Vergeles se ha mostrado "encantado" de que este seminario estatal se celebre en la región, al tiempo que ha destacado la labor desarrollada por Plena inclusión Extremadura ya que, según ha dicho, si vienen congresos y seminarios a la región es porque la entidad "tiene un prestigio nacional sin precedentes".



Así, ha destacado que esta es "la mejor tarjeta de visita" de lo que la entidad ha hecho en colaboración con las administraciones e iniciativas como la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (OACEX), toda vez que ha permitido que la región se sitúe en el mapa de atención a personas con discapacidad.



DESARROLLO DEL SEMINARIO



En el seminario, organizado por Plena inclusión Extremadura y Plena inclusión España han participado expertos en accesibilidad cognitiva procedentes de Madrid, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla y León, entre otros.



Durante la sesión matinal se han explicado los servicios que ofrece la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (OACEX), y se ha analizado la aplicación de la accesibilidad cognitiva en el ámbito del Derecho, con la participación de la representante de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, Blanca Tejero; el representante de Plena inclusión Cataluña, Xavier Orno, y el representante de Plena inclusión Galicia, Moisés Lamigueiro.



Por su parte, en la jornada de tarde se desarrollará una mesa redonda dedicada a la Creatividad e Innovación para Accesibilidad, donde se presentará la aplicación MDes Interaction Design y el seminario concluirá con un taller sobre la accesibilidad cognitiva transformadora.