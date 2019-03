El arte de contar historias llega mañana a la Sala Trajano con ‘Diario Vivo’

Los protagonistas de estas historias dan un salto a la escena para compartir con el público asistente relatos cortos, relevantes, historias verdaderas y de implicación personal.

‘Diario Vivo’ es un acto en directo que ni se graba ni se fotografía, es efímero e irrepetible. No se reproducirá, no podrá filmarse y por ello no se verá después en ninguna red social o pantalla. El espectador sólo podrá llevarse a casa un folleto y el recuerdo de las historias representadas.

Este espectáculo, que ya ha triunfado en otros países, llegó a España de la mano de François Musseau, corresponsal del diario francés 'Libération'. ‘Diario Vivo’ busca rescatar la tradición oral, recuperar la esencia de las historias contadas en primera persona por sus protagonistas.

Mañana se subirán a las tablas de la Sala Trajano para poner voz a este espectáculo teatral de narrativa real el periodista y escritor Alfonso Armada; el guitarrista Raúl Kiokio; la escritora y productora de audio Isabel Cadenas Cañón; el periodista suizo Werner Herzog; el fotógrafo Luis Baylón; la periodista francesa Diane Cambon; la autora de documentales Vanessa Rousselot y la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Vera, Encarnación Ramajo.

Con esta función, patrocinada por el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), de la Consejería de Cultura e Igualdad, arranca la IV Conferencia Estatal de la Cultura, que bajo el título ‘Retos y futuro de la gestión cultural”, se celebrará hasta el 22 de marzo en Mérida.

La taquilla de la Sala Trajano permanecerá abierta los días 19 y 20 de marzo, en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.