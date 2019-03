El Cristo de Los Remedios bajo el Arco de Trajano anunciará la Semana Santa de Mérida

Ep.



Una fotografía del paso de Nuestro Padre el Cristo de Los Remedios por el Arco de Trajano será la imagen del cartel de la Semana Santa de Mérida 2019, que este año estrena el título de Interés Turístico Internacional.



La elección de esta fotografía ha sido a través de un concurso que se lleva realizando los últimos cuatro años y el ganador ha sido Marco Antonio Sánchez Nova.



El paso que ilustra el cartel pertenece a la Cofradía del Nazareno, del Cristo de los Remedios y de Nuestra Señora del Mayor Dolor, a los que se conoce como la cofradía de 'Los Castillos'.



En la presentación de este cartel este martes en Mérida han estado presentes el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González; el delegado de Turismo y Semana Santa emeritense, Pedro Blas Vadillo; el presidente del jurado del concurso del cartel, José Manuel Romero, y el párroco de la Concatedral de Santa María, Antonio Becerra.



Así, Luis Miguel González ha señalado que se trata de un cartel que "ilustra la singularidad" de la Semana Santa de Mérida que "aprovecha el pasado romano de la ciudad para hacer pasar las estaciones de penitencia por ellos", siendo esto algo que "solo está en Mérida".



Por su parte, el fotógrafo y presidente del jurado del concurso del cartel ha señalado que el jurado estaba compuesto por cinco personas y han valorado sobre todo que se va a tener una Semana Santa de Interés Turístico Internacional y "había muy pocas imágenes pasando por los monumentos, por lo que ya que se estrena ese título qué mejor que con un monumento".



Por ello, ha pedido "a todo el que se presenta al concurso, que si se quiere vender una ciudad en la que se pasa por monumentos no se puede tener una imagen que pueda ser en cualquier Semana Santa de España", por lo tanto, ha valorado "sobre todo que se ve el arco de Trajano y su calidad gráfica, que es bastante buena".



Asimismo, ha señalado también que aunque se ve a mucha gente con cámaras réflex por la calle han recibido "entre 25 y 30 fotos en las que la calidad no es suficiente para que luego sea un cartel". Asimismo, ha informado de que el segundo premio del concurso ha sido para Luis Felipe Zama con una fotografía de la Virgen de los Dolores.



Así, Pedro Blas Vadillo, ha indicado que se trata de "una maravilla de cartel que es una pequeña pincelada de lo que es la Semana Santa de Mérida y es una maravilla la talla y el marco por donde va pasando en ese momento", haciendo referencia a que lo que quieren trasladarle a potenciales visitantes es que esto "no lo puedes ver un ningún lado más".



Por último, el párroco de Santa María, Antonio Becerra, ha apuntado que el cartel le "gusta mucho porque es un cartel puro y específico de Mérida donde están las piedras de las que estamos tan orgullosos y está la imagen preciosa del Cristo de Los Remedios".



PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL VIERNES SANTO



Por otro lado, otra de las novedades de esta Semana Santa 2019 va a ser una procesión extraordinaria que se celebrará el Viernes Santo, dentro del contexto de la procesión que la cofradía del Calvario organiza y en la que van a participar "un buen número de imágenes de Mérida para hacer una representación de la pasión y muerte de Cristo", ha indicado Luis Miguel González.



Se trata así, de "un esfuerzo muy importante el que están haciendo las cofradías tras la intensa semana que se vive en Mérida y que además las cuadrillas vuelvan a colocarse bajo sus imágenes es un esfuerzo que hay que reconocer", ha asegurado González.



Sobre esta procesión, el propio presidente de la Junta de Cofradías ha apuntado que "estos pasos que van a componer la procesión extraordinaria van a incorporarse en los aledaños de la iglesia del Carmen", y desde ahí van a hacer un recorrido conjunto por travesía de Almendralejo, y pasarán por las calles Alvarado, Trajano, Félix Valverde Lillo, hasta llegar a la Plaza de España.



Asimismo, ha señalado González que el motivo de la celebración de esta procesión este año es debido a varias razones, entre las que se encuentra el 25 aniversario de la proclamación de la provincia eclesiástica de Extremadura, también el 40 aniversario de la fundación de la Junta de Cofradías y, además, es el primer año en el que la Semana Santa de Mérida sale con el reconocimiento de Semana Santa de Interés Turístico Internacional.



CAMBIO EN LA PROCESIÓN DEL RESUCITADO



Otro cambio significativo será también que la procesión que pone el cierre a la Semana Santa, la del Resucitado, que salía en la madrugada del sábado al domingo de resurrección, este año va a volver al Domingo de Resurrección por la mañana, y que saldrá a las 9,00 horas de la Basílica de Santa Eulalia.



González ha indicado que el motivo de este cambio es debido a que "litúrgicamente tiene más cabida en la mañana del domingo que en la tarde-noche del sábado al Domingo de Resurrección", por lo que entienden "que tiene más sentido hacerlo por la mañana del domingo, tras estudiarlo y valorarlo con la cofradía".



Por su parte, el pregón de la Semana Santa que correrá a cargo de Álvaro Carmona se realizará el 29 de marzo, al que González ha calificado como "una persona joven pero con experiencia en este tipo de eventos". También ha indicado que la Junta de Cofradías continúa con la organización del Vía Crucis que se realizará en el anfiteatro romano.



TURISMO Y RELIGIÓN



Por otro lado, el delegado de Turismo y Semana Santa emeritense, Pedro Blas Vadillo, ha señalado que quiere que la gente "siga viniendo cada vez más a sentir la Semana Santa de Mérida", y ha añadido que además del turismo "tiene una función evangelizadora que tienen que ser completamente compatibles y tienen que ir de la mano".



Asimismo ha dado la gracias a la Junta de Cofradías y a las cofradías y hermandades de Mérida "por hacer el esfuerzo de sacar la procesión extraordinaria", y espera que haya "más nazarenos, que hacen falta" y desea que la gente participe en la Semana Santa de Mérida.



Ha finalizado asegurando que "han sido cuatro años buenos para la Semana Santa de Mérida porque se han ido consiguiendo objetivos que se iban planteando" y ha apuntado que aún queda "mucho por recorrer".



Así, Antonio Becerra, ha indicado sobre el cartel y relacionándolo con la Semana Santa de Mérida, que las piedras le recuerdan que "Mérida existía cuando ocurrió aquello en Jerusalén y el Cristo de Los Remedios sugiere que hay que pedirle a Cristo que dé remedio a los males".



Sobre esto ha añadido que "son muchos males los que hay como la cantidad de gente que está sin trabajo, los jóvenes que tienen enfermedades que no son capaces de llevar a cabo y los inmigrantes a los que hay que dar acogida".



Además, ha indicado que "a la iglesia le interesa el interés evangelizador y al ayuntamiento el interés turístico pero esto es como una orquesta que tiene que sonar bien y la Semana Santa de Mérida no puede ser de cualquier manera en criterio y en expresión".



Por ello, ha asegurado que "todo lo que se haga en Mérida tiene que ser de altura", por lo que colaboran para que en las calles la Semana Santa "tenga altura a nivel turístico" y en segundo lugar, que también les interesa, a través de las cosas bien hechas y bien organizadas "expresar la belleza de Jesucristo y de su madre y sobre todo ese acercamiento del misterio a la gente".