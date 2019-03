Pilar Nogales afirma que el PP quiere impulsar la segunda transformación de Mérida

Tras dos meses de intenso trabajo desde que fuera presentada como candidata del PP de Mérida para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, Pilar Nogales ha dado a conocer este lunes algunos de los pilares en los que se va a basar su gestión para la ciudad si obtuviera el respaldo de los emeritenses en las urnas.

En este lapso de tiempo en el que no ha aparecido en los medios de comunicación, la dirigente ‘popular’ ha estado haciendo un minucioso y callado trabajo en los barrios, reuniéndose con diferentes colectivos, así como con ciudadanos a nivel individual, para conocer de primera mano cuáles son los ‘debes’ de la capital autonómica y qué es en lo que se tiene que trabajar para mejorar la vida de los emeritenses.

Así pues, durante un desayuno informativo, Nogales ha señalado que “muchos emeritenses sienten al Ayuntamiento como un ente un poco lejano”, porque “no les atiende, no contesta en muchas ocasiones a sus escritos”, los cuales “quedan en carpetas, un poco olvidados, e incluso en algún cajón; y yo estoy decidida a cambiar esto”.

De este modo, ha recalcado que “si tengo la confianza de los vecinos de Mérida el próximo mes de mayo, sí que me voy a ocupar, desde el primer día y hasta el último, en que se despliegue el proyecto que el PP tenemos para impulsar la segunda transformación de Mérida, como la capital de todos los extremeños”, ha recalcado.

En este sentido, la cabeza de lista del PP emeritense para los próximos comicios locales ha revelado que tenía “un interés especial y un compromiso adquirido” con los emeritenses, motivo por el cual ha estado alejada del foco mediático en estos dos meses y la razón ha sido un “activo proceso de escucha y conocimiento” de los problemas que los ciudadanos, los diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad le han trasladado de primera mano.

“No me gusta hablar sin escuchar a aquel que es el protagonista de la realidad, mi política no va a estar basada en hacer castillos en el aire, ni en endulzar a la gente los oídos con aquello que les gustaría escuchar. Quería tener un proyecto serio, que llevara detrás un conocimiento sólido de lo que al emeritense le preocupa, y eso solo se puede hacer teniendo el despacho en la calle”, ha defendido.

A colación de esto último, Nogales ha insistido en que “ellos están deseosos de que se les escuche”, y se ha mostrado dispuesta a hacerlo. “Mi manera de entender la política local es la cercanía, creo que no se puede hacer de otra manera”, ha insistido.

Además, ha resaltado que “Mérida se va a limpiar los 365 días del año, y no cuando quedan seis meses para terminar la legislatura o cuando tengamos encima las elecciones”.

En cuanto a los trabajos de asfaltado de las calles de la ciudad que se están acometiendo en las últimas semanas, la candidata del PP local ha dicho que los vecinos “afean” este gesto del Ayuntamiento, puesto que critican, según ha explicado, que “no se ha hecho nada a los suelos en estos cuatro años, y ahora se están rellenando los baches y entorpeciendo el tráfico, bloqueando la ciudad de forma indiscriminada”.

Frente a ello, Nogales ha lamentado que “hay serios problemas en las barriadas y son los que deben atenderse, porque no se tapan con un maquillaje de última hora”. Los vecinos son los que le han trasladado la “dejadez” del Consistorio hacia los barrios de la ciudad. “Sienten que se les ha olvidado, hay muchas actividades y eventos en el centro, pero los barrios se sienten más desatendidos”.

Respecto a los recientes anuncios realizador por el equipo de Gobierno de Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado que son “bastante afortunados para la ciudad”, casos como la iluminación de monumentos o de parques, pero ha advertido de que no cree todas estas promesas. “Pido que no se nos subestime a los emeritenses, porque ya la gente no es tonta y no cree en todas las promesas que se lanzan con tanta soltura”, ha recalcado.

PROYECTO VIVO Y ABIERTO PARA LA CIUDAD

Estos dos meses que lleva como cabeza del PP emeritense de cara a los comicios locales de mayo, Nogales lo ha calificado como “extremadamente positivo”.

“Tengo que agradecer a todas las asociaciones, vecinos, empresarios, comerciantes, emprendedores, trabajadores sociales, deportistas…, a todos aquellos que han mostrado su disposición por mantener un encuentro conmigo durante estos días, y a enriquecer con todas sus aportaciones e ideas, el proyecto del PP en la ciudad, que va a ser un proyecto vivo y abierto para la ciudad”, ha defendido.

De este modo, y bajo el slogan de precampaña ‘Más Mérida, más capital’, los ‘populares’ quieren poner el acento en situar a Mérida en el espacio que le corresponde como capital extremeña, “una capital del siglo XXI, con la modernidad, la innovación y el progreso que eso requiere y que va a ir al servicio de los emeritenses y de todos los extremeños”.

Para ello, según sus palabras, “tenemos potencial para ser mucho más de lo que somos si sabemos realmente apostar por todo aquello que nos hace únicos y distintos; y coincidido con mucha gente que está cargada de ilusión e ideas, para que Mérida tenga una nueva oportunidad para renovarse y despegar”.

Nogales se ha mostrado “orgullosa de todo el trabajo que estamos haciendo y de contar con todas estas personas, para que día a día más gente se vaya incorporando a nuestro proyecto para que se pueda convertir en una realidad sin palos en las ruedas”.

En este sentido, el PP de Mérida ha constituido cinco grupos de trabajo conformados por personas “expertas” en la materia, además de por vecinos participativos que han querido colaborar con el partido.

“Llevamos diseñando una propuesta ambiciosa y realista basada en cinco áreas: Economía y emprendimiento; Patrimonio, Cultura y Turismo; Jóvenes y Deportes; Urbanismo y Barrios; y Ámbito Social. Todas ellas se van a ir desgranando en los próximos 75 días, de aquí a las elecciones locales”, ha anunciado.

La candidata del PP local ha insistido en que “estamos trabajando en el programa electoral”, añadiendo que el paro y la falta de tejido industrial en la ciudad son dos aspectos en los que su partido va a trabajar, porque “nos preocupa mucho”. Todo ello, para intentar recuperar la industria en la capital extremeña, “porque si no hay trabajo, no tendremos otras cosas; no hay mejor política social que tener trabajo, con un salario digno a final de mes, para poder seguir avanzando”.

Para ello, quieren que los emeritenses participen y envíen sus aportaciones y comentarios, y ponen a su disposición el número whatsApp 600 250 075, para que les trasladen sus peticiones, quejas o sugerencias. También pueden solicitar algún encuentro en el correo electrónico pilarnogales2019@gmail.com. Además, en los próximos días se darán a conocer los perfiles del partido en redes sociales, y “estamos habilitando en la web www.ppmerida.com un apartado en el que se puedan trasladar todas estas propuestas y planteamientos”, ha manifestado.

LISTA OFICIAL

Oficialmente, la semana del 17 al 24 de abril, el PP de Mérida tendrá que hacer entrega de la lista de candidatura a los próximos comicios locales, por tanto, “será cuando tendrán carácter oficial”. De momento, Nogales no ha querido hablar de personas, “solamente quiero hablar de proyecto”.

“Actualmente, conmigo está trabajando un equipo bastante considerable de personas, pero todos ellos lo están haciendo de forma desinteresada. No hay nadie todavía que sepa que va a venir en las listas conmigo, porque no lo he hablando directamente con ninguno de ellos”, ha revelado.

Eso sí, a preguntas de los medios, ha asegurado que “va a haber de todo: continuación con algunas personas y renovación, porque hay que renovar la lista y vamos a intentar incorporar gente nueva”. Para empezar, ya se ha renovado el cabeza de lista “y eso es bastante”, por lo que a partir de ahí, “nuestro proyecto es el proyecto del PP, no venimos con un proyecto que sea una vuelta de 360º”.

“Vamos a continuar con las políticas del PP. El PP es un partido al que se le conoce, hay una fragmentación del voto centro-derecha y a nivel local, imagino que también, pero nosotros somos una marca propia, no es un proyecto nuevo. Tenemos detrás una gestión avalada por éxitos, no vamos a ofrecer nada distinto, nada de lo que se no conozca; somos garantía de solvencia, garantía de gestión, garantía de eficacia y eso es lo que llevamos de bandera, no inventamos nada nuevo”, ha defendido.

Ante posibles bajas en el partido, Nogales también ha incidido en que “el PP es un partido demócrata, abierto, no somos ninguna secta”, por lo que “con total libertad el que quiera incorporarse a nuestro proyecto se incorpora, y el que lo abandone porque no quiere seguir militando con nosotros, tiene total libertad para irse”. Se trata, a su juicio, de cuestiones individuales que no tienen por qué afectar al partido. “Respetamos la libertad ideológica de cada uno, si alguien no está bien aquí o se siente cómodo en el PP, tiene libertad para irse”.

Sobre una posible renovación en las filas ‘populares’, ha recalcado que “siempre hay un momento en que hay que hacer una renovación”. En este caso, la ha comenzado Pedro Acedo, “dando un paso al lado”, decidiendo no presentarse como candidato a la alcaldía de Mérida. “He recogido el testigo, y lo estoy haciendo con muchísima ilusión, con muchas ganas, porque tengo mucho que aportar a la ciudad, no solo como mujer, sino como persona y servidora pública, y aquí estoy para ello”.

En este sentido, el PP va a organizar una campaña electoral basada en actos sectoriales, encuentros y movilizaciones de sus afiliados, “explicando lo que queremos hacer”. “Venimos para sumar, para aportar y para traer a Mérida aire nuevo, renovación, dinamización y el proyecto del PP, que entendemos que es el mejor para liderar el Ayuntamiento”, ha incidido.

Por ello, Nogales ha abogado por motivar a la gente para que vaya a votar el 28 de abril y el 26 de mayo. “Si uno no vota, después difícilmente va a poder quejarse de lo que ve. Todos aportamos mucho más si acudimos a los colegios electorales a decir cuál es la opción que nos gustaría que nos gobernara”, ha sentenciado la cantidad a la alcaldía de la capital extremeña, quien si fuera elegida por los emeritenses “exactamente no sabe” qué es lo primero que haría, pero después de pensarlo, “quizás tener otro encuentro con los barrios y colectivos de los que he recibido mucha información y propuestas, para agradecérselo”.