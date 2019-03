La Media Maratón de Mérida cierra las inscripciones al agotarse sus 1.500 dorsales

Las inscripciones para la XIII edición de la Mérida Maratón de Mérida-Gran Premio Santander, que se celebrará el próximo domingo, 10 de marzo, han sido cerradas al agotarse los 1.500 dorsales que la organización puso a disposición de los atletas el pasado 17 de diciembre, cuando se presentó oficialmente la prueba.



Así pues, la prueba de la capital extremeña se convierte, un año más, en la "más participativa" de las que se disputan en territorio extremeño durante todo su recorrido, encuadrado dentro del II Circuito de Carreras 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad', que precisamente este año comienza en Mérida.



La asociación Atletas Populares de Mérida -entidad organizadora de la prueba- ha puesto como tope máximo un límite de 1.500 inscripciones abiertas a los corredores para "no colapsar" el recorrido, "sobre todo" en determinados tramos, y que así los participantes puedan disfrutar "al máximo" de los principales monumentos por los que transcurre la media maratón emeritense.



En concreto, participarán 1.657 atletas (sumados los dorsales de patrocinios, colaboradores, etcétera), de los que 193 serán mujeres y 1.449 hombres; 83 años tiene el atleta más longevo y 18 el más novel, mientras que son 196 los clubes de atletismo populares que estarán representados, de ocho países procedentes (España, Portugal, Francia, Rumanía, Venezuela, Irlanda, Cuba y Albania); 373 inscritos son emeritenses y 1.269 no empadronados en Mérida.



La cita este año rendirá homenaje a Elías Chavete, miembro fundador del club emeritense que falleció en abril del año pasado, a los 62 años, cuando disputaba una prueba de trail en Valencia, tal y como informa en una nota de prensa la asociación Atletas Populares de Mérida.



El próximo domingo, día 10, antes de darse inicio a la salida -prevista para las 10:30 horas- se guardará un minuto de silencio en su memoria y uno de sus hijos llevará uno de los 'globos' de la prueba. Además, se retirará su dorsal a modo de homenaje.



La Media Maratón de Mérida cuenta un año más con el patrocinio del Banco de Santander y por segundo año consecutivo contará con la participación en la prueba de Abel Antón, doble campeón del mundo de Maratón.



A su vez, para esta edición, la Media Maratón de Mérida contará entre su voluntariado con la familia de Plena Inclusión de Mérida. Tanto personal técnico como personas con diversidad funcional colaborarán en el reparto de agua y esponjas a los corredores.



Cabe destacar que este año otra novedad será que la prueba estará amenizada por el 'speaker' amigo de los corredores Teo Clemente.