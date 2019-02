La Sala Trajano programa ‘M.C. Manco y de La Mancha’

La Sala Trajano de Mérida programa para mañana viernes, día 1 de marzo, a las 21:00 horas, el espectáculo ‘M.C. Manco y de La Mancha, donde la cantante y compositora Chloé Bird aporta la ambientación musical de esta obra.

En ‘M.C. Manco y de La Mancha’, el público tendrá la oportunidad de encontrarse con el Príncipe de los Ingenios y conocer una perspectiva muy distinta sobre Miguel de Cervantes, su obra y su vida, con el fracaso como punto de partida.

Esta obra traslada al público al año 2015 de nuestra era, cuando un hidalgo defenestrado y manco es despertado de su descanso eterno por ruidos y extrañas voces que no entiende. Tampoco entiende qué hace allí. No sabe su nombre ni por qué está rodeado de libros. La única pista palpable que tiene para empezar a esclarecer el misterio es una vieja tabla drapeada con las iniciales M.C.

Los avatares de una vida penosa y sustentada por el fracaso le han convertido en un hombre mohíno, envidioso, desconfiado y vanidoso, pero noble, sincero y humano que pasa sin orden ni rumbo por las escenas de un Quijote que no sabe que ha escrito.

Los libros que adornan su palacio del desasosiego despiertan en él los recuerdos de su vida, pero no de su obra, y empieza la búsqueda de sí mismo y de un destino glorioso.

Una una pelea constante consigo mismo, con el mundo, sus coetáneos, el peso de su historia, Dios, la cárcel, el amor, la guerra y su brazo (que no está tan muerto como parecía) basarán su propio espectáculo, queriendo mostrar que uno no se cae si no es empujado.

De este modo, quiere demostrar al auditorio que es un gran artista, el más grande de los autores, que el mundo se equivoca, que todos son peores que él, que todo lo que toca puede llegar a ser un éxito, que la vida siempre es otra cosa.

La taquilla de la Sala Trajano estará abierta hoy y mañana, en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.