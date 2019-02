Ep.

Las obras de asfaltado del Polígono Industrial El Prado de Mérida se iniciarán el próximo miércoles, 6 de marzo, con la recogida de aguas en aquellas zonas que son inundables, y a partir del lunes 11 de marzo, ya comenzará el asfaltado de todas las calles.

Así lo ha indicado el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, este miércoles tras la firma de un convenio en materia deportiva con la Universidad de Extremadura, donde además ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre declaraciones de Pilar Nogales, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Mérida, relativas a que la ciudad estaba "colapsada" de obras.

Sobre esto último, el primer edil emeritense ha señalado que no tiene "información ni comunicación de que haya habido quejas", y que cree que se terminarán las obras de las "100 calles antes del 15 de marzo, ya que se ha hecho una planificación magnífica por parte de la empresa y los técnicos de urbanismo y se ha hecho en tiempo récord".

Además, ha señalado que el comienzo de estas obras que se producirán en el Polígono Industrial 'El Prado' coincidirán con la finalización del asfaltado de las calles de la ciudad.

Asimismo, ha apuntado que suelen llegar las quejas a través de redes sociales o de comunicados al ayuntamiento pero que en esta ocasión "no" tienen ninguna y que "se ha hecho una planificación muy buena en el tiempo y en plazos y este es el III y IV plan de asfaltado de calles".

Además, sobre la 'popular' Nogales, ha asegurado que él no tiene "culpa de que no haya estado pendiente de lo que haya pasado en la ciudad en estos años porque las obras se están haciendo todos los años, como las pistas de Nueva Ciudad y de La Corchera", y ha reincidido en que no tienen quejas por lo que ha señalado que "debe ser una mala información".

De igual modo, ha indicado que "hay una muy buena planificación por parte del equipo de urbanismo y el alcalde de Mérida y el equipo de gobierno tienen que estar gobernando hasta el día 26 de mayo, por lo que quedan tres meses", a lo que ha añadido que no sabe "si alguien quiere" que se "cruce de brazos" y que si lo hace le podría decir alguien que "no" hace su trabajo.

Ha concluido señalando que "cualquiera que conozca la ciudad sabe lo que se ha hecho en estos años", por lo tanto cree que se trata de "una mala información".