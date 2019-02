Ep.



El Ayuntamiento de Mérida y la Universidad de Extremadura (UEx) han firmado este miércoles un convenio para que los estudiantes del Centro Universitario de Mérida puedan utilizar las instalaciones deportivas de titularidad municipal de forma gratuita.



Este acuerdo ha sido firmado por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y el rector de la UEx, Antonio Hidalgo García, acto en el que Osuna ha indicado ante los medios de comunicación que este convenio forma parte de un trabajo que se viene haciendo "desde hace mucho tiempo".



Por ello ha agradecido al director del Centro Universitario de Mérida, Juan Carlos Peguero, y a la delegada en Educación emeritense, Silvia Fernández, "el esfuerzo y el trabajo conjunto que ha llevado a firmar este convenio pensando en hacer más atractivo el Centro Universitario de Mérida, para que los alumnos se matriculen en las titulaciones que ofrece la ciudad".



El primer edil emeritense ha señalado que "parece increíble que una ciudad que tiene un centro universitario no tuviera unas instalaciones dignas, ya que solo cuenta con una pista pero no está cubierta".



Por ello, ha considerado que era importante poner "recursos para mejorar la universidad", por lo que el consistorio emeritense pone a disposición de los alumnos, de manera gratuita, las instalaciones deportivas, lo que ve como "un gran avance y un gran logro".



Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo García, ha mostrado su agradecimiento a la ciudad de Mérida por la firma de este convenio, ya que desde la universidad son conscientes de que, con la "amplia oferta" universitaria que hay, el entorno del centro universitario puede representar un "factor adicional" para la elección de la ciudad en la que estudiar.



Además, Osuna ha indicado que este convenio "es el inicio de muchos trabajos que van a realizar con la universidad", y ha apuntado que ha tenido la oportunidad, tras la reunión con el rector, de "encaminar futuros proyectos en la ciudad de Mérida".



Asimismo, el propio Osuna cree que la universidad "debe ser un factor decisivo para el crecimiento de cualquier ciudad, pero debe hacerse también con un claro sentido de hacia dónde va y qué es lo que quiere".



Es por esto que ha indicado que el Centro Universitario de Mérida "tiene una oportunidad muy importante de ser un centro de referencia a nivel nacional en lo que al estudio con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se refiere" y que hay dos titulaciones, como son Informática y Telemática, "que tienen una gran capacidad de generar empleo".



Por ello, ha incidido en que el Centro Universitario de Mérida "debe seguir apostando por la especialización en todas sus titulaciones, en todo lo que está relacionado con las TIC, porque eso va a tener un valor añadido que no van a tener otras universidades".



Además, ha aprovechado la ocasión para animar a los futuros estudiantes que vayan a matricularse en la universidad de Extremadura a que "exploren la opción de venir a Mérida, que ahora mismo tiene 635 alumnos y podría llegar hasta 1.200, por lo que se ofrece buena formación en el centro y tener otro atractivo para los estudiantes como son con estas instalaciones deportivas".



Hidalgo, ha señalado también que sus intereses pasan por "ofrecer titulaciones atractivas para la ciudad y que permitan darle a los estudiantes una formación con vistas a una mejor empleabilidad".



INSTALACIONES DEPORTIVAS



Asimismo, las instalaciones que podrán utilizar de forma gratuita los estudiantes del Centro Universitario son el Polideportivo Guadiana, Diócles, Las Abadías, el Polideportivo de La Paz, la piscina climatizada de La Argentina, las pistas de La Corchera, La Antigua y Nueva Ciudad.



Con esta cesión de instalaciones deportivas, Osuna pretende "hacer atractiva Mérida", ya que esto se sume a "la oferta cultural y turística que ofrece la ciudad".



Además, el rector ha indicado sobre el grado de Topografía, que trabajan para modificar el título, "manteniendo las competencias profesionales", pero aportándole nuevas tecnologías, como drones o gps, "todo lo que serían las nuevas habilidades que dan las nuevas tecnologías".



ADAPTAR EL GRADO DE BELLAS ARTES A LAS TIC



Por otro lado, al ser preguntado por la introducción en la oferta universitaria del grado de Bellas Artes, Osuna ha señalado que están trabajando con el Centro Universitario de Mérida en "cómo se puede implementar esta licenciatura de Bellas Artes sin que se abandone por parte del propio centro el avance hacia las TIC".



Respecto a esto ha señalado que las humanidades están sufriendo "una crisis en todo el país, por lo que hay que adaptar esa titulación a las TIC".



Osuna ha añadido también que las Bellas Artes "están hoy día asociadas a la impresión en 3D, a las tecnologías, al diseño industrial..., por lo que no se pueden poner titulaciones como el que tira unos dados encima de la mesa".



Así, se ha referido a que "cuando se implanta un grado, con la importancia que tiene, hay que hacerlo con perspectiva de futuro, no para quedar bien con la ciudadanía".



Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura ha indicado que, como en el caso de las Matemáticas, en el que se están multiplicando los matriculados debido al uso de las tecnologías, lo mismo se quiere hacer en Extremadura con este grado, para que sea "atractivo" para los estudiantes y tenga "salidas laborales".