Las nuevas instalaciones del OAR en Mérida comenzarán a funcionar en marzo

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado este viernes, junto al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, las nuevas instalaciones del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), ubicadas en el edificio rehabilitado de la antigua comisaría de Policía Nacional, en la capital extremeña.



En su intervención, Gallardo ha avanzado que en las próximas semanas se procederá al cambio de los funcionarios con el fin de que puedan comenzar a trabajar en las nuevas instalaciones, "a lo largo del mes de marzo".



En este sentido, ha recordado que actualmente tanto el OAR como la Oficina de Vivienda están ubicados en espacios separados y en edificios alquilados que según ha dicho, "no guardan los estándares de calidad" que busca la Diputación de Badajoz.



Asimismo, ha resaltado que las nuevas instalaciones han quedado "francamente bien" y cumplen el objetivo de atención a los ciudadanos y de rehabilitación de patrimonio histórico que según ha dicho, persigue la Diputación de Badajoz.



REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS



Por otra parte, el presidente de la Diputación de Badajoz ha destacado que junto a la rehabilitación desarrollada en la antigua comisaría emeritense, quedan "asignaturas pendientes" como la rehabilitación del edificio en el que se albergaban los juzgados de Mérida, con el fin de darle "una nueva salida que beneficie al turismo".



En esta línea, ha explicado que hay varias opciones "viables" en estas instalaciones, al tiempo que ha señalado que dicho proyecto se abordará en cooperación con el Ayuntamiento de Mérida, durante la próxima legislatura.



En respuesta a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el edificio se convierta en un hotel, al igual que ha ocurrido en Cáceres con algunos edificios históricos, Gallardo ha señalado que esta es "solo una opción entre muchas otras", recalcando su "disposición" para hablar con "cualquier empresa interesada".



A este respecto, Antonio Rodríguez Osuna ha destacado que, hasta el momento, no se ha recibido "ninguna" solicitud de propuesta para ocupar el edificio de los antiguos juzgados de Mérida y, hay "muchas necesidades de uso público" para este local, ha destacado.



Según el primer edil, la ficha técnica del edificio "quizás no reúne las condiciones más apropiadas" para albergar un establecimiento de carácter hotelero, al tiempo que ha incidido en que este proyecto se abordará en la próxima legislatura.