Osuna al PP: Todo está "justificado técnicamente" en relación a fachada del María Luisa

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha indicado sobre la las obras del Cine Teatro María Luisa, tras las críticas del Partido Popular sobre la demolición de la fachada, que está todo "justificado técnicamente".

Así lo ha comunicado el primer edil emeritense tras asistir a la Junta Local de Seguridad y preguntado por los medios de comunicación sobre este tema.

Así, Osuna ha informado de que "la catalogación de una fachada o de una casa, al final dependiendo del nivel de protección, lo que determina es que hay que restituirla en la misma situación en la que estaba antes".

Por lo tanto, ha asegurado que "no significa que no se pueda ejecutar una obra", ya que "sería inviable ejecutar una obra del Cine Teatro Maria Luisa sin que se pudieran sacar los escombros del derribo interior".

Asimismo ha señalado que el Partido Popular se puede quedar "tranquilo" porque los documentos "están a disposición de los partidos políticos y de cualquier medio de comunicación que los desee".

Por ello, ha apuntado que la obra está hecha con "una dirección de obra de una empresa a nivel nacional, con una supervisión de una dirección general de urbanismo con sus informes técnicos y con una aprobación del Consorcio de la Ciudad Monumental".

Además, ha añadido que su equipo de gobierno "tiene una virtud", que siempre la pone "en valor", refiriéndose a que no hacen nada "sin tener todos los informes jurídicos y las garantías", por lo que "no se pagan obras que no están terminadas".

Sobre esto, ha indicado que el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida Juan Carlos Perdigón "pagó una obra del Polideportivo de la Paz a una empresa sin estar terminada ni recepcionada".

Así, ha apuntado que "como eso" tienen "7 casos de cómo no se deben ejecutar procedimientos", por lo que ha añadido que "está permanentemente el equipo de gobierno del Partido Popular en el juzgado".

Osuna ha añadido que el Partido Popular "también tenía dudas de los quioscos y ahí llevan un año funcionando", por lo que Osuna ha señalado que "esto es lo mismo, y el problema es que el Partido Popular no ha querido el María Luisa porque ha estado 20 años y no ha hecho nada".

El primer edil emeritense ha señalado que el Grupo Popular "tampoco quería el Calatrava, ni ha querido acometer ninguna de las grandes reformas que estaban pendientes en la ciudad".