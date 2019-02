PP de Mérida reclama explicaciones por los daños en la fachada del Teatro Cine Maria Luisa

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Juan Carlos Perdigón, ha reclamado al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, explicaciones "inmediatas" ante los "daños" que ha sufrido la fachada del Teatro Cine María Luisa, catalogada con el máximo nivel de protección en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante las obras de remodelación del edificio que se están ejecutando actualmente.

Perdigón ha detallado que, tal y como recoge el PGOU, debe existir un estudio de análisis arqueológico que acompañe al proyecto y que "no aparece por ninguna parte", añadiendo que tampoco consta "ningún plano del proyecto donde se indique cuál es la fachada original que debe mantenerse".

"Debería ser una obra de reconstrucción y resulta que el teatro se está demoliendo", ha valorado Perdigón, considerando que estas "agresiones deben ser explicadas", porque "han despertado la alarma social entre los emeritenses".

Para el edil del PP, "no es admisible que el ayuntamiento se salte las normas", matizando que a "ningún vecino se le permitiría hacer este tipo de actuaciones en sus edificios protegidos".

Para Perdigón, el Ayuntamiento de Mérida "está obligado a actuar desde la ejemplaridad" y cumplir "fielmente todas las normas". "No entendemos qué se está haciendo" y, reclama a Osuna que, también, aclare si el Consorcio de la Ciudad Monumental ha autorizado que "se tire la parte de la fachada que ha sido derribada".

Asimismo, el concejal 'popular' ha exigido saber qué uso se le dará al edificio cuando esté concluido porque aún no tiene "constancia oficial de cuáles son los planes del ayuntamiento, ni si la gestión de ese edificio, cualquiera sea su futuro uso, será pública o privada".

Y, ha cuestionado que "los emeritenses deseamos ver esta obra concluida, pero no queremos que se dañe el edificio por las prisas electorales del PSOE. Todavía no sabemos por qué el alcalde ha permitido que la Junta de Extremadura, propietaria del edificio, no está poniendo ni un céntimo para esta obra".