IU-Mérida pide explicaciones sobre requisitos al puesto Director Atención Discapacidad

Izquierda Unida-Mérida ha pedido este jueves a la Delegación de Personal y al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que explique cuáles han sido los criterios empleados para determinar los requisitos establecidos para poder acceder al puesto de Director de Atención a la Discapacidad.

En concreto, según la Delegación de Personal del Ayuntamiento, "el requisito necesario para poder acceder al puesto de Director de Atención a la Discapacidad es el de disponer de Licenciada/o Grado en Filosofía y letras, sección ciencia de la educación y especialidad de Pedagogía, lo que resulta a todas luces absurdo, salvo que el propósito de imponer un requisito como este sea el de favorecer a una persona determinada para que sea la única que pueda acceder al mismo".

A su vez, la formación izquierdista ha indicado que las determinaciones legales al respecto establecen que deben de haber una relación directa entre los requisitos que se deben establecer para poder acceder a un puesto de trabajo y las funciones y tareas propias de cada puesto de trabajo, "un requisito que según parece no se cumple de ninguna de las maneras".

"La imposición de un requisito como el mencionado para el puesto de Director de Atención a la Discapacidad, no solo no guarda ningún tipo de relación con las funciones propias de este puesto, si no que además impide que ese mismo puesto sea ocupado por otros candidatos que sí dispongan de las titulaciones adecuadas para la realizar este trabajo de un modo profesional y efectivo, puesto que la única titulación dispuesta para poder cubrir el puesto es la de Licenciada/o Grado en Filosofía y letras, sección ciencia de la educación y especialidad de Pedagogía", ha argumentado.

Además, según el portavoz de IU-Mérida, Álvaro Vázquez Pinheiro, este tipo de situaciones pone de relieve varias circunstancias "que cuando menos resultan preocupantes, puesto que resulta evidente que en ningún caso su finalidad es la de seleccionar a la persona más idónea para el puesto, si no la de fabricar un proceso de provisión de puestos en el que se desprecian el sentido común, los principios de igualdad, mérito y capacidad, la eficacia del servicio, y en definitiva –y sobre todo- la atención que reciban las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Mérida".

En estos términos, la formación izquierdista entiende que el gobierno de Rodríguez Osuna "ha desaprovechado una oportunidad de relieve para mostrar a los empleados municipales una intención clara para garantizar que las responsabilidades que ejerce cada empleado municipal se encuentran vinculadas a su nivel de experiencia, conocimientos, carrera administrativa, formación, méritos o capacidad", informa en una nota de prensa.

"Las sospechas al respecto se multiplican desde el momento en el que la puesta en marcha de estos procesos es fruto del acuerdo presupuestario que en su momento se firmó entre el PSOE e IU-Mérida, y que el PSOE ha incumplido, al no someter a nuestra aprobación las condiciones en las que se iban a llevar a efecto los procesos para cubrir los puestos vacantes en el Ayuntamiento; un extremo sobre el que ya tenemos suficientes elementos de juicio para poder advertir cuales fueron los motivos por los que el gobierno municipal no sometió a nuestra consulta las bases de este proceso", precisa.

En definitiva, desde IU-Mérida destacan que las condiciones establecidas por la Delegación de Personal para la provisión del puesto de Director de Atención a la Diversidad "supone un insulto a los derechos de promoción profesional de los empleados municipales", al tiempo que "supone un claro ejemplo de que el único método que pretende emplear el gobierno del PSOE para cubrir las diferentes vacantes es el dedazo", concluye Vázquez Pinheiro.