Stone & Music devolverá dinero entradas del concierto de Malú cancelado en Mérida

La artista Malú ha cancelado su gira 'Oxígeno Tour' que tenía previsto realizar una de sus paradas en el Stone & Music Festival de Mérida. Según ha declarado la cantante debe someterse a una operación quirúrgica que reparará la rotura de ligamentos de su tobillo derecho producida en octubre durante los ensayos de su gira.

En un comunicado enviado a los medios afirman que "Live Nation y Riff Music lamentan anunciar la cancelación de 'Oxígeno Tour'. Malú será operada próximamente para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a la artista a anular todos los conciertos programados."

La cantante quiere agradecer a los fans su apoyo incondicional, a quienes les ha explicado personalmente la situación a través de las redes sociales: "Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente!"

La devolución de las entradas de Mérida se realizará a partir del próximo 8 de febrero en los canales donde fueron adquiridas. La web de devolución de entradas de Malú para las personas que hayan adquirido su localidad por este medio es www.progeventsentradas.com

En el caso de adquirirlas por taquilla de la plaza de España, deberá recoger el reintegro del precio en el Hotel Ilunion Mérida Palace. En ningún caso, se devolverá el importe de las mismas en un canal de venta donde no se adquirieron.

El director del Stone & Music "lamenta profundamente" este contratiempo y la suspensión de la gira "puesto que era una artista muy demandada que agotó sus localidades en Mérida, pero le deseamos su pronta recuperación".

A su vez, recuerda que "seguimos trabajando para completar el cartel del Stone 2019 que será único, puesto que aún queda por anunciar artistas increíbles que se conocerán en breve".