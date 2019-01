Mérida estrena su Semana Santa Internacional con una procesión extraordinaria

Ep.



Mérida estrenará la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de su Semana Santa con una procesión extraordinaria que recreará el Viernes Santo la pasión y muerte de Cristo y que reunirá a gran parte de la imaginería de la ciudad.



Con esta procesión se conmemorará el XXV Aniversario de la creación de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz y la declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa, concedida el pasado año 2018.



El presidente de la Junta de Cofradías de Mérida, Luis Miguel González, ha realizado este anuncio este jueves en la presentación de la Semana Santa de la capital extremeña en Fitur, en la que ha informado además de que cerrará la procesión extraordinaria la Santísima Virgen de los Dolores de la Hermandad del Calvario que, en esa tarde realiza su estación penitencial del Santo Entierro.



En esta presentación, González ha estado acompañado por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el concejal de Turismo, Pedro Blas Vadillo; la consejera de Economía, Olga García; el portavoz de la Junta de Cofradías, Mario Hernández, y el cronista oficial de la ciudad José Luis Mosquera.



En esta línea, Luis Miguel González ha puesto en valor que la Semana Santa de Mérida hunde sus raíces en una ciudad que fue cuna del cristianismo en la península ibérica, además de tener la peculiaridad de que los pasos procesionan por edificios que son coetáneos a Cristo.



Por su parte, el portavoz de la Junta de Cofradías, Mario Hernández, ha coincidido con González en los valores con los que cuenta la Semana Santa emeritense, una celebración en la que los sentimientos están "a flor de piel" y que representa una tradición que es trasmitida de padres a hijos.



Asimismo, ha valorado Hernández que Mérida, una ciudad bimilenaria, representa el "perfecto escenario" para la recreación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ya que ofrece estampas "únicas e irrepetibles".



UNA SEMANA SANTA CON MONUMENTOS ROMANOS



En su turno de intervención, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha valorado de la Semana Santa de su ciudad que ninguna otra procesiona entre monumentos romanos, además de resaltar que la calidad de la emeritense es "indudable".



En esta línea, ha apostado por potenciar el turismo religioso o histórico-monumental, ya que, apenas unos meses después de abrir al turismo dos templos en la ciudad, más de 11.700 personas han visitado estos entornos.



A nivel general, Rodríguez Osuna ha valorado la cuantificación de los visitantes de Mérida, porque, a diferencia de otros conjuntos monumentales, el de la capital extremeña se conoce a través del pago de una entrada y no solo caminando por él.



De esta forma, ha puesto de relieve que en 2018, más de 427.000 personas visitaron el conjunto emeritense, cifra que se conoce por las entradas vendidas por el Consorcio de la Ciudad Monumental.



Asimismo, otras 236.000 personas visitaron en Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, 175.000 el Festival de Teatro Clásico y miles de personas disfrutaron de algunos de los conciertos el pasado año del Stone and Music Festival, que rompe la estacionalidad del turismo en el mes de septiembre.



CIUDAD MILENARIA Y MODERNA



Por su parte, la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha expuesto que Mérida es una ciudad milenaria, pero también "moderna, acogedora y sostenible", al tiempo que ha dado la enhorabuena a los presentes por el "merecido reconocimiento" que este año 2019 estrenará su Semana Santa, tras tres años de trabajo intenso.



Así, la de la capital extremeña se une a la veintena de Semanas Santas que ostentan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y ofrece, entre otros atractivos, un vía crucis que recorre el anfiteatro romano, "único en el mundo" después del de Roma.



En esta línea, la consejera ha puesto en valor la importancia que el turismo religioso tiene en la región, por lo que ha mostrado la intención del Ejecutivo extremeño de seguir potenciando este sector con el objetivo de posicionar a Extremadura como destino de turismo espiritual de "primer orden".



De la capital de Extremadura, García ha destacado que Mérida es una "referencia turística" en España y Extremadura debido a su importante conjunto histórico y monumental, sobre el que posan su mirada cientos de miles de turistas.



Así, ha informado de que, el pasado año 2018, más de 400.000 turistas visitaron Mérida, con un aumento del turista internacional, destacando los viajeros asiáticos y de Estados Unidos.



EMÉRITA LVDICA



En el acto desarrollado en el stand de Extremadura en Fitur, el Ayuntamiento de Mérida también ha presentado el evento recreacionista Emérita Lvdica, que recrea la vida cotidiana y costumbres de la época romana, utilizando como escenario el legado arquitectónico romano de la ciudad.



De esta forma, el alcalde emeritense ha remarcado la importancia de este celebración que se diferencia de otras recreacionsitas en que es "de verdad", ya que la misma se desarrolla en enclaves auténticos de época romana y no en escenarios "de cartón piedra".



En este sentido, ha expuesto que Emérita Lvdica no es una evento en el que la gente se disfraza sino que se recrea la vida real de hace 2.000 años.



Finalmente, el cronista de la ciudad José Luis Mosquera ha remarcado que pasarlo bien en una ciudad romana no está reñida con el conocimiento histórico de la misma y ha recordado que Emérita Lvdica ha tenido precedentes, además de destacar que a los ciudadanos de Mérida siempre la ha gustado caracterizase de romanos.