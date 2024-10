Junta inicia tramitación 'Contrata Excelencia' para fomentar contratación jóvenes parados

El director general de Empleo de la Junta de Extremadura, Pedro Galán, ha anunciado este jueves el inicio de la tramitación del Programa 'Contrata Excelencia' de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, cuyo objetivo es fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados.

En concreto, la contratación a través de este programa, cuya primera convocatoria se publicará en el Portal de Transparencia en los próximos días, se hará, según sus palabras, mediante contratos para la obtención de práctica profesional, y además se premiará la excelencia académica de nuestros jóvenes titulados.

Así pues, Galán ha insistido en que desde el Gobierno de María Guardiola quieren poner el "foco" en este sector para ofrecerles soluciones en su incorporación al mundo laboral; y ha recordado que una de las principales dificultades que tienen los jóvenes para iniciarse en el mundo laboral es que les requieren experiencia.

"Pero si no trabajan, no tienen experiencia y si no tienen experiencia, no trabajan y esto lleva al sector a tener una tasa de paro del 29,39 por ciento", ha indicado el responsable, "es decir, casi duplica la tasa de paro general, que está en Extremadura en un 15,40 por ciento".

De este modo, en rueda de prensa este jueves en Mérida ha asegurado Galán que la Junta quiere dar soluciones a este problema, así como que con este programa esperan conseguir la contratación de al menos 375 jóvenes. "Vamos a tratar de frenar el éxodo de la población joven y formada y a premiar su excelencia académica", ha espetado.

De esta manera, según sus palabras, "ellos mismos contribuirán a mejorar la competitividad de la economía y la calidad del mercado de trabajo", tal y como informa en una nota de prensa la Junta.

NOVEDADES DEL PROGRAMA

El director general ha indicado que una de las novedades de este programa es el presupuesto global 4.500.000 de euros, lo que supone un incremento del 50 por ciento con respecto a la convocatoria del pasado año, que fue de tres millones de euros.

A este respecto, destacan también los destinatarios, jóvenes desempleados menores de 30 que en el momento de la contratación figuren inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Asimismo, los contratos, que serán subvencionables a jornada completa y tendrán una duración de 12 meses, y la subvención se otorgará según la remuneración anual bruta del trabajador.

En este sentido, tal y como ha añadido, cuanto más pague el empresario al trabajador "más subvención recibe", teniendo un incremento del 25 por ciento cuando la persona contratada tenga un título universitario o de formación profesional, con una nota media en el expediente académico igual o superior a ocho.

También ha hablado Galán del incremento de un 10 por ciento si el puesto subvencionable está en una localidad de menos de 5.000 habitantes, si la empresa tiene la cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o si se trata de empresas con planes de igualdad de género "sin que exista obligación legal para ello".

De esta manera, según ha afirmado Galán, se quiere combatir el éxodo rural y fijar territorio para que se revitalicen y se dinamicen los pueblos.

Otra novedad "muy importante" es el rango de las ayudas, que oscila entre 9.000 y 16.200 euros. "Una subida considerable con respecto a la convocatoria anterior que era de entre 7.560 euros de mínimo y 11.612 euros de máximo", ha sentenciado.