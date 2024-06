Extremadura lamenta que Gobierno haya actuado "de manera unilateral" al aprobar nueva PAU

Ep.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha lamentado que el Gobierno central ha actuado "de manera unilateral" al aprobar este pasado martes la nueva Selectividad, denominada PAU, que "no ha consultado ni ha consensuado con las comunidades autónomas".

Vaquera se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la nueva Selectividad, que entrará en vigor en junio del año 2025 y que sustituye el nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) por el de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

En su intervención, la consejera extremeña de Educación se ha mostrado "muy disgustada" con esta nueva prueba, "por el fondo y la forma", ya que según ha dicho, para ella "fue una sorpresa que en el Consejo de Ministros saliera la aprobación de este decreto", cuando según ha dicho, en Extremadura llevan "tiempo trabajando" en esta materia.

"Lo que pretendemos no es una selectividad, ni más dura ni más fácil, queremos una Selectividad más justa. Y aquí, pues, no se pretende eso", ha lamentado Vaquera, quien ha apuntado que "todavía queda mucho por desarrollar", ya que no les han dado "detalles de cómo se va a hacer", ha dicho.

También "pone de manifiesto que puede haber consideraciones específicas por las comunidades. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué vamos a volver a tener 17 selectividades?, ha pregunta Vaquera, quien ha lamentado que "como no han desarrollado a fondo el contenido de cómo se va a llevar a cabo, a simple vista no pinta bien", sino que "pinta que va a ser el mismo perro con distinto collar", ha señalado la consejera de Educación.

Vaquera ha reiterado que no comparte "la unilateralidad con la que han hecho este proceso, porque no le han pedido opinión a las comunidades", tras lo que ha apostado por una Selectividad "común", que es "en lo que llevamos trabajando muchas comunidades", ha concluido.