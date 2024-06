La Junta muestra disposición a mejorar la situación laboral de los ATE-Cuidadores

Ep.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera, ha adelantado que su departamento está analizando "distintas alternativas" para que la situación laboral de los ATE-Cuidadores en centros educativos en la región sea "mucho mejor de la que tienen".

Las planteará en las nuevas mesas de concertación que, según ha dicho, se celebrarán en este mes de junio y julio, con el objetivo --"de la mano de los sindicatos y de la mesa de concertación"-- de "solucionar" la "situación histórica" que vienen sufriendo los ATE-Cuidadores en la comunidad.

De este modo se ha pronunciado la consejera a preguntas de los medios este viernes en un acto sobre Aulas del Futuro en Mérida sobre las afirmaciones vertidas este pasado jueves por USO en las cuales advertía del despido "masivo" de unos 370 ATE-Cuidadores de centros educativos a final de junio, un aspecto que Vaquera ha negado.

"No va a haber ningún despido masivo. Esa información no es correcta. No ha habido nunca despido masivo ni va a haberlo", ha recalcado la consejera de Educación.

En todo caso, sí que ha reconocido que la situación de los ATE Cuidadores "no es una situación de este año sino que es una situación histórica" porque "son trabajadores fijos discontinuos", de tal modo que "cuando terminan la actividad a finales de junio no tienen tareas de hacer y cuando se reanuda el curso académico vuelven a sus puestos de trabajo".

A continuación, Vaquera ha destacado que su departamento está analizando "distintas alternativas" para que dichos trabajadores tengan unas situaciones laborales "mucho mejor" que las actuales.

"Nosotros sí que estamos viendo distintas alternativas que vamos a llevar a las nuevas mesas que van a tener lugar pronto, en este mes de junio y julio para poder solucionar esta situación con ellos y por supuesto que tengan unas situaciones laborales mucho mejor de la que tienen", ha dicho.

"Pero eso lo tenemos que hacer de la mano de los sindicatos como debe ser y de la mesa de concertación", ha añadido.

EXAMEN DE FÍSICA EN LA EBAU

Por otra parte, preguntada por los medios sobre protestas previstas por parte de familias de alumnos de la EBAU para reclamar la repetición del examen de Física en las pruebas de este año, la consejera de Educación ha recordado que ayer se reunión la Comisión de la EBAU y que, en todo caso, "las competencias son de la universidad" en esta materia.

Ha añadido, también, que dicha comisión ha acordado que se corrijan las cinco preguntas del examen de Física que realizaron los alumnos pero que "solamente se tomará en cuenta para la calificación las cuatro que más puntúen a los alumnos".

Sobre si con estas protestas se plantean otra forma de proceder, Vaquera ha insistido en que "no es una competencia directamente" de la Junta donde ésta pueda tomar una "decisión".

"Hay una comisión y yo al momento de hoy no tengo constancia de que se vayan a reunir, por lo menos en el transcurso de esta mañana no tengo conocimiento de ello", ha señalado.