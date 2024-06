El 22% de los menores y adolescentes extremeños tiene sobrepeso u obesidad

El 22,26 por ciento de los niños y adolescentes extremeños, con edades comprendidas entre los 2 y los 17 años, tiene sobrepeso u obesidad, seis puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 28,56 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Salud.



En concreto, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha dado a conocer estos datos y ha aseverado que la obesidad debe abordarse desde una perspectiva de salud y no desde un punto de vista estético, que "disminuye la autoestima de las personas, volviendo más difícil el camino para lograr perder peso".



La titular extremeña de Salud ha hecho estas declaraciones en Badajoz durante la entrega de los Premios 'Aprendo a cocinar con... ', que se incluyen en el Programa de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil, que este año alcanza la decimoctava edición.



A su vez, la consejera ha explicado que es necesario seguir incidiendo en la importancia de hacer frente a la obesidad infantil, ya que el porcentaje de adultos obesos en Extremadura "supera la media nacional" y ha reiterado que es necesario abordar la obesidad en las etapas tempranas de la vida "para prevenir patologías de adulto".



García Espada también ha comentado que durante años la delgadez es lo único socialmente aceptado a nivel anatómico, concepto que, para la consejera, "es necesario revisar" y ha explicado que, por primera vez, estudios clínicos evidencian que el 46 por ciento de la mortalidad mundial "guarda relación con problemas complejos derivados de aspectos tan simples como la dieta y el ejercicio".



"La obesidad no es problema de las personas que la padecen sino del conjunto de la sociedad y eso implica que debemos abordar dicho problema como una estrategia de salud pública, en la que debe primar la prevención", ha aseverado.



Del mismo modo, García Espada también ha confirmado que aunque Espala no se encuentra en los niveles de prevalencia de obesidad de Estados Unidos sí está entre los tres países europeos con mayor obesidad infantil y ha indicado que en España, actualmente, el 7 por ciento del gasto sanitario se destina combatir la obesidad.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD



La consejera extremeña también ha expuesto que es en el ámbito doméstico donde se desarrolla la promoción de los buenos hábitos de la salud, pero que también las escuelas desempeñan un papel esencial en la promoción de esos hábitos.



Por eso, ha afirmado, "es tan importante esta actividad" que desarrolla la Junta de Extremadura en los centros educativos de la región "y que ha contribuido a reducir la tasa de obesidad y sobrepeso del alumnado extremeño".



García Espada, tras destacar el éxito de esta edición, en la han participado 26.613 alumnos, "batiendo todos los récords desde que se iniciara en 2005", ha asegurado que "estas buenas cifras" son fruto "del enorme trabajo y de la estrecha coordinación" entre la Dirección General de Salud Pública y la Secretaría General de Educación y Formación Profesional.



Del mismo modo, para la consejera, la importancia de este programa radica en la alta incidencia de la obesidad y al asociarse esta con varias enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, niveles anormales de colesterol, enfermedades cardiovasculares y cáncer, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



Finalmente, García Espada se ha dirigido a los ganadores del certamen, Noa y Héctor, y ha alabado las recetas elaboradas, un batido de frutas y alubias con almejas, "que seguro que estaban para chuparse los dedos" y ha reconocido el trabajo tanto del alumnado como del profesorado participante.