Mercedes Barrado es reelegida presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF

Mercedes Barrado ha sido este miércoles reelegida presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF Extremadura en un congreso que se ha celebrado este miércoles en Mérida, y en el que ha obtenido el 98,3 por ciento de los apoyos de los compromisarios asistentes al acto.



En concreto, la inauguración ha corrido a cargo del presidente autonómico de esta organización sindical en Extremadura, Benito Román, en un evento que ha contado con la presencia en el acto de clausura de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera, y con el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.



Además, a lo largo de la mañana han asistido diversos agentes del sector educativo y universitario de la región. El sector de Educación de CSIF en Extremadura agrupa a más de 4.000 afiliados.



Así pues, en su discurso de proclamación, Barrado ha mostrado su disposición para "trabajar en la mejora de la educación en Extremadura, que va de la mano de las mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores".



En este sentido, ha reclamado una serie de mejoras "urgentes", que precisan “del impulso, apoyo e inversión”, de la misma manera que en la Universidad de Extremadura y en la Formación Profesional en la enseñanza pública.



Entre las principales medidas se encuentran el otorgar "la dignidad para la profesión docente y la de todos los trabajadores de la educación pública, además del reconocimiento de la carrera profesional, que es un compromiso que no acaba de ver la luz siendo estos trabajadores de la Junta de Extremadura los únicos que no cuentan con ella y que ya tienen reconocidos los docentes de otras comunidades autónomas".



De forma paralela, Mercedes Barrado ha exigido que las 18 horas lectivas no sufran "retroceso", que los maestros lleguen a las 23 horas lectivas reales (con un máximo de 20 de docencia y 2,5 de recreos) -que es una antigua reivindicación de CSIF- o que las reducciones por mayores de 55 años tengan como correspondencia el aumento necesario de plantillas.



Otras cuestiones pendientes son la regulación de los itinerantes o la homologación de salarios con otros territorios: "Somos cuerpos nacionales y los trabajadores extremeños se merecen que les dignifiquen y defiendan", ha dicho. A la vez, ha solicitado la puesta en marcha "ya" de una jornada continua "real" para los maestros de la enseñanza pública de la región, según informa en una nota de prensa CSIF Extremadura.



REFERENTE



Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha destacado que el sector de Educación de esta organización se ha convertido en el "referente" en esta materia de la comunidad” debido al "trabajo, seriedad, honestidad y gran hacer" que junto a “la unión, el equipo y el buen ambiente es lo que ha llevado a obtener estos magníficos resultados".



En este sentido, ha animado a seguir proponiendo propuestas y reivindicaciones que vaya en la línea de los que demandan los compañeros en los centros de trabajos, "sin ataduras a ningún partido político ni a ninguna subvención", lo que ha posibilitado que en su conjunto CSIF Extremadura tenga en estos momentos "los mejores resultados electorales de su historia", tanto en el ámbito público como en el privado.



Finalmente, el presidente del sector de Educación de CSIF Nacional, Mario Gutiérrez, ha cerrado el congreso advirtiendo sobre la "crisis" del sistema educativo español y la "falta de reconocimiento" a los docentes.



Para ello, ha reclamado ha exigido mejoras en inversión, condicionales laborales y estabilidad educativa, y ha subrayado que las competencias en Educación "no están transferidas a las comunidades autónomas, lo que están cedidos -ha aclarado- son los servicios". Por último, ha pedido la puesta en marcha del Estatuto del Docente en todo el territorio español.



CONSENSO Y TRANSPARENCIA DE LA JUNTA CON LOS SINDICATOS



Por su parte, la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, ha mostrado el "compromiso" del Gobierno regional por llegar a acuerdos de consenso y mantener una relación basada en la transparencia con los sindicatos educativos de Extremadura.



"Hemos conseguido tener una comunicación directa y cercana entre los miembros de la consejería y los responsables sindicales. Pero, sobre todo, hemos querido que sea una relación basada en la transparencia y confianza mutua. Por eso hemos dado, por ejemplo, acceso a todos los sindicatos, y a CSIF por supuesto, a las plantillas funcionales de los centros, algo que nunca antes se había dado", ha indicado.



Vaquera ha realizado estas declaraciones durante la clausura del II Congreso del sector autonómico de Educación de CSIF Extremadura, en la que ha estado acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, y que se celebrado este miércoles en Mérida.



Así pues, en su intervención, ha destacado el "importante papel" de los sindicatos en el propio sistema educativo, y ha asegurado que son "fundamentales en la configuración y la aplicación de las políticas educativas". "Vuestra participación directa y activa en el sistema es de vital importancia para asegurar una educación de calidad en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, vuestro papel es imprescindible para mejorar el propio sistema", ha espetado.



De este modo, tanto la consejera de Educación como la presidenta autonómica de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado, han mostrado su "voluntad" de seguir trabajando para "avanzar" en mejoras laborales para los docentes extremeños, según informa en una nota de prensa la Junta.



Igualmente, Vaquera ha recordado los "grandes" acuerdos alcanzados este curso, como la bajada de ratios en las aulas y el aumento de las plantillas docentes a pesar del descenso del número de alumnos; la reducción de horas lectivas y las tutorías online para que los docentes no tengan que permanecer en los centros educativos por las tardes; el refuerzo de los departamentos de orientación en los institutos o la creación de nuevas aulas TEA y Abiertas, además de otras medidas para una mejor atención a diversidad e inclusión de los alumnos.



"Son medidas que repercuten de forma muy directa en la mejora de nuestro sistema educativo y todo se ha conseguido escuchándonos, llegando a acuerdos y adoptando medidas de consenso", ha dicho. También ha destacado la nueva Ley de Convivencia Escolar, que incluirá el reconocimiento a la autoridad del docente.



Finalmente, Vaquera ha concluido su intervención mostrando su disposición para llegar a nuevos acuerdos y trabajar para "mejorar" la calidad del sistema educativo extremeño. "No podemos hacerlo solos, contamos con vosotros. Nos tenéis a vuestra disposición y quiero aprovechar este encuentro para tender mi mano y seguir este camino de consenso que hemos comenzado", ha sentenciado.