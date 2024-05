Unidas preguntará en Pleno de la Asamblea por "recortes" de la Junta en FP en medio rural

Unidas por Extremadura preguntará en el próximo Pleno de la Asamblea por los "recortes" en FP en el medio rural, que el gobierno de PP y Vox ha anunciado hace unos días.

Y es que según la portavoz, Irene de Miguel, la política educativa de las derechas en la región está siendo “errática, nefasta y una amenaza para la igualdad de oportunidades”. “La consejera está utilizando la Educación de nuestras niñas y niños como si de una empresa se tratara”, ha apostillado.

Igualmente, la diputada de la formación morada ha asegurado que no solo está atentando contra la igualdad de oportunidades entre las personas que más tienen, “y las que necesitan de la Educación como un ascensor social”. “Están atentando contra quienes viven en la ciudad y en el medio rural”, ha lamentado.

Igualmente, la portavoz de Unidas por Extremadura ha añadido que el recorte en la Formación Profesional que plantea el gobierno de PP y Vox “nos recuerda mucho a cuando el señor Monago recortó los Puntos de Atención Continuada y dejó sin sanidad a los pequeños municipios”. “El recorte en la FP rural es la misma política”, ha aseverado.

REGIÓN SUPERPRODUCTORA DE ENERGÍA

De la misma forma, De Miguel también ha informado que la formación preguntará a la presidenta Guardiola, si asiste al pleno, por cómo se va a compensar a Extremadura por ser una región superproductora de energía.

La portavoz ha explicado que se formulará esa pregunta después de que la dirigente regional anunciara que iba a solicitar esa compensación en el sistema de financiación autonómico. “Una cuestión que, cuando se lo planteamos desde mi grupo parlamentario, dijo que eso no tocaba en ese momento”, ha recordado.

“Nos ha sorprendido que ella ahora defienda esta posición, pero queremos saber la empresa pequeña porque estamos demasiados acostumbrados a que la señora Guardiola haga anuncios, utilizando el marketing político, pero que luego se queden en nada”, ha dicho.

De Miguel ha añadido que para Unidas por Extremadura este tema es crucial, y por ello solicita saber “cómo piensa la presidenta que sería una compensación justa para con nuestra tierra porque ella es muy de pedir al señor Sánchez, pero pedir muy poco a las eléctricas, que son las que se están haciendo de oro con nuestros recursos”.

MINA LA PARRILLA

Por otro lado, Unidas por Extremadura impulsará en el próximo pleno una comparecencia sobra la mina La Parrilla, después de que PP y Vox vetaran la comparecencia de los empresarios extremeños a los que la empresa de la mina La Parrilla les debe 14 millones de euros.

“Una empresa que curiosamente está en los tribunales por el incumplimiento de pago a las empresas extremeñas, pero al mismo tiempo le está mostrando a la Junta de Extremadura solvencia económica para seguir explotando la mina”, ha detallado la portavoz de la formación morada.

De Miguel ha tildado esta situación de “escándalo mayúsculo” y ha acusado al gobierno de PP y Vox de no defender a las empresas extremeñas. “PP y Vox en vez de ponerse enfrente de estas empresas piratas, se ponen al lado, defendiendo los intereses de la que tiene a sus espaldas un fondo buitre como Blackrock, y nunca con las empresas extremeñas”, ha precisado.

TRANSPORTE SANITARIO Y OFICINAS DE IGUALDAD

Unidas por Extremadura también impulsará una moción sobre el transporte sanitario “porque llevamos años denunciando la pésima gestión de este servicio desde que las empresas están accediendo a las licitaciones, con bajas temerarias”, según informa la formación morada en una nota de prensa.

“La gestión del transporte no tiene la calidad que necesita y las condiciones laborales de sus trabajadores son también lamentables”, ha continuado De Miguel, al tiempo que ha exigido al gobierno de PP y Vox que no copie el modelo del PSOE, “y no mantenga el mismo modelo”.

Por último, la formación también defenderá una iniciativa para mejorar la estabilidad económica y laboral de las personas que están trabajando en las oficinas de igualdad.

“Es inaudito que estas oficinas no tengan continuidad ni estabilidad, cuando el resto de técnicos si lo tienen, ¿por qué hay oficinas de igualdad cerradas a día de hoy?”, ha preguntado.