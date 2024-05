Educación busca alternativas para 10 ciclos FP que cerrarán si no llegan a minimo alumnos

Ep

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional buscará junto con los equipos directivos de los centros educativos que pueden perder ciclos de Formación Profesional por falta de alumnos el próximo curso una alternativa con más demanda y "arraigo" en la zona.



Así lo ha explicado en respuesta a la preocupación que ha generado en estos centros la posibilidad de que el curso 24/25 no puedan ofertar un ciclo por falta de alumnos, si bien ha ratificado que aquellos que en septiembre no hayan alcanzado entre 8-10 alumnos, no se cursarán.



Tal y como se avanzó en la presentación de la oferta de FP para el próximo curso, se encuentran en esta situación diez ciclos que en los últimos seis ejercicios han contado con menos de seis alumnos.



Sobre esta cuestión, Vaquera ha reconocido que por un "error interno" de la consejería se ha enviado a los centros la oferta formativa que incluye estas supresiones, si bien ha querido matizar que no se ha firmado aún ninguna resolución al respecto.



En todo caso, ha indicado que, si bien se ha precipitado el proceso por el citado error de comunicación, no se está haciendo nada que no estuviera previsto, tal y como está explicado personalmente, a los directores de los centros afectados, donde se ha generado una "preocupación" y una "incertidumbre entendibles".



Vaquera ha sido tajante con respecto al futuro de los ciclos que no alcanzan el objetivo marcado: "no podemos mantener es ciclos que no tengan suficientes alumnos", asegurando que "no queremos cerrar nada, ni centros educativos, ni líneas, ni nada. Pero sí que hay que entender que con un número mínimo de alumnos no se puede mantener" porque se están gestionado recursos públicos, cifrando en 198.000 euros el coste de cada uno de estos cursos.



Por tanto, se va a abrir el periodo de admisión y si en septiembre tienen el número mínimo para poder mantener ese ciclo, continuará, pero si la cifra de matriculaciones es "insignificante" y no alcanza "un mínimo que tenga cierta viabilidad", no continuará.



Por este motivo, lo que está abordando con los directores de los centros es que si hay un ciclo que "no funciona", probar con otro, aunque en este caso ya no sería para el curso 24/25, sino para el 25/26, subrayando que "si el ciclo X en una población no funciona vamos a buscar a otro que tenga más salida en el terreno".



MENOS PLAZAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES



Por otro lado, sobre el número de plazas ofertadas en las residencias escolares de la región, que se ha visto reducido de 905 a 450, la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha señalado que "realmente no hay recorte", sino que se ha ajustado la oferta a la demanda que han tenido estas dependencias en los últimos años.



Una oferta que ha sido consensuada con los equipos directivos de esas escuelas hogar y de esas residencias, de tal forma que si hubiera necesidad de ampliación se podrían "habilitar en cualquier momento", por lo que la atención del alumnado "va a quedar cubierta totalmente".