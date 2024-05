Publicada convocatoria para admisión y matriculación grados FP y cursos de especialización

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de 17 de mayo de 2024 de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca el procedimiento de admisión y matriculación a para cursar ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, así como los cursos de especialización en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la comunidad, para el curso 2024/2025.



En concreto, el periodo afecta a los ciclos formativos en modalidad presencial completa, semipresencial o virtual en los centros educativos.



La Dirección General de Formación Profesional publicará en portal educativo de Extremadura Educarex los puestos escolares autorizados en función de la capacidad total de cada ciclo formativo. El número de vacantes escolares que conforman la oferta se determinará detrayendo, del número total de puestos autorizados, los que son ocupados por el alumnado que no promocione al curso siguiente o titule y que hubiera estado matriculado en el curso anterior al de la convocatoria.



Se podrá anular la oferta de un curso de ciclo formativo de grado medio o superior cuando se den circunstancias como que en los primeros cursos el número de solicitantes de ese ciclo en primera opción, antes de cada adjudicación, no supere el número de ocho, y que en los segundos cursos el alumnado real posible no supere el número de cinco, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



El periodo de presentación de solicitudes para los grados formativos es del 27 de mayo al 27 de junio, mientras que el plazo de matrícula online correspondiente a la primera adjudicación es del 25 al 31 de julio. Para los cursos de especialización, el plazo de solicitudes es igual, pero el periodo de matriculación es del 22 al 25 de julio.



La admisión y matrícula en estas enseñanzas se realizará a través de la secretaría virtual de la Plataforma Educativa Rayuela. El acceso podrá realizarse con certificados digitales reconocidos o con el DNI electrónico en vigor, y se establecerán puestos de apoyo y ayuda a las personas que tengan dificultades en la presentación de las solicitudes, reclamaciones, matrículas y/o en la obtención de información.



Finalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de admisión del alumnado y supervisión del procedimiento de esta convocatoria, cada delegación provincial de Educación constituirá una Comisión de Escolarización. Los centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Formación Profesional se constituyen en distrito único, lo que permite la gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas.