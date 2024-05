Un millar de alumnos de 27 centros en las pruebas para certificar el nivel de inglés B1

Unos 930 alumnos de 27 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura podrán participar en las pruebas homologadas para la certificación del nivel intermedio B1 Inglés.



Estas pruebas, que tienen carácter voluntario, están destinadas al alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o en el último curso de un ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional en el marco de un proyecto bilingüe en el curso 2024/2025.



En una reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, que ha contado con la presencia de la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María Pilar Pérez, se ha aprobado la Instrucción que regulará este programa que tiene carácter experimental.



Este programa tiene como finalidad que el alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional pueda acreditar el nivel intermedio B1 en el idioma de inglés mediante una prueba conducente a la certificación de idiomas.



El plazo de presentación de solicitudes en el centro educativo será del 10 al 14 de febrero de 2025 y la inscripción en las pruebas, que tendrán lugar el 29 de abril de 2025 la escrita, y la oral entre el 5 y el 16 de mayo.



También, durante la celebración de esta Mesa Sectorial de Educación, se ha aprobado otra Resolución por la que se establece el procedimiento para la concesión de comisiones de servicio al personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios durante el curso escolar 2024/2025.



Por último, se ha ratificado la publicación de la normativa para regular el procedimiento de adjudicación de destino, con carácter provisional, al personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para el curso escolar 2024/2025, así como establecer el calendario de actuaciones del procedimiento de adjudicación.