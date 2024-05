En Zafra, 300 alumnos y profesores participan en un encuentro bilingüe por Día de Europa

Más de 300 alumnos y profesores han participado este miércoles, 8 de mayo, en Zafra (Badajoz), en un encuentro bilingüe con motivo del Día de Europa.

Esta iniciativa ha sido diseñada en torno a Europa, bajo el lema 'The Europe we want', y con la misma se pretende mejorar las habilidades lingüísticas del alumnado de un forma lúdica, promoviendo el intercambio de experiencias, fomentando la colaboración, la tolerancia y el respeto a través de los diferentes talleres.

Los encargados de dar la bienvenida han sido el concejal de Educación de Zafra, Javier Domingo Jaramillo; la asesora de plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos de Zafra, Almudena Jiménez; y la coordinadora del Seminario de Inglés, Verónica Gallango; junto al resto de profesores.

Domingo Jaramillo ha destacado el pensamiento europeo con el que se han creado los diferentes talleres y el gran aprendizaje a través de un hilo conductor, como es el inglés, y las nuevas tecnologías, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.

A su vez, Verónica Gallango ha agradecido la participación por parte de los diferentes centros educativos asistentes, todos con una premisa común, conmemorar el día de Europa y crear alianzas entre el profesorado y el alumnado a lo largo de la jornada.

En esta ocasión, los colegios participantes son de Monesterio, Ahillones, Puebla de Sancho Pérez y Zafra.

La jornada ha dado comienzo con la actuación especial de las Payasas sin Carpa, titulada 'Bromas e Idioma', que aúna el entretenimiento y el aprendizaje.

A continuación se han desarrollado los talleres propuestos, entre los que se encontraban, juegos tradicionales, talles de pulseras, robótica, juegos de la Unión Europea y juegos de mesa.

Para finalizar, han realizado una actuación grupal bajo el nombre 'All Together' en la que se pondrán en práctica todo lo aprendido a lo largo de día.