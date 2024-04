El alcalde de Cáceres sobre prohibición botellón en Womad: "Hemos venido a ser valientes"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que este año "no habrá botellón" durante el festival Womad, que se celebra en la ciudad del 9 al 12 de mayo con una veintena de artistas de más de diez países, ya que no se permitirá acceder a la zona de los conciertos con bebidas alcohólicas y refrescos en cualquier formato.



Para ello, se van a reforzar los controles de seguridad en los puntos de accesos y se han contratado agentes de seguridad privada para apoyo de la Policía Local en las labores de inspección de las personas que asistan a los conciertos de la Plaza Mayor, la plaza de San Jorge y Santa María.



"Hemos venido a ser valientes", ha dicho el regidor cacereño cuando ha justificado esta decisión que se ha tomado este año en cumplimiento de la ley de convivencia y ocio que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. Y es que, a pesar de la normativa legal, este certamen musical acababa siendo en las pasadas ediciones un macrobotellón, sobre todo en la Plaza Mayor, que generaba un problema de seguridad y salud pública que no se ha afrontado hasta ahora.



"Yo creo que es una cuestión de seguridad y de salud pública y por ambos motivos no se va a permitir el botellón en el espacio público", ha incidido Mateos, que ha añadido que esto era una demanda no solo de las instituciones que conforman el consorcio Gran Teatro y que financian el festival (Junta de Extremadura, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cáceres), sino que era también una reivindicación de los responsables de seguridad del certamen y "un sentir generalizado en la ciudad y en quienes realmente sienten y disfrutan Womad".



Mateos ha dicho que esta decisión "es un paso importante" para "recuperar la esencia de Womad", que es la música, y también se ha tomado por "respeto" a los propios artistas para que la gente vaya realmente a disfrutar de las actuaciones y no a beber mientras se ofrece un concierto.



En la rueda de prensa de presentación de la trigésimo primera edición de este festival multicultural, el alcalde cacereño ha explicado que los servicios sanitarios que forman parte del plan de seguridad del Womad también habían alertado de la necesidad de prohibir el botellón porque "suponía un peligro para el público asistente", debido a que el suelo se quedaba completamente lleno de botellas, vasos y bolsas que podrían interrumpir una evacuación en caso de emergencia.



Esa cantidad de residuos, no solo en la Plaza Mayor sino en las calles aledañas, suponía un problema en el supuesto de tener que realizar una evacuación o una intervención sanitaria o desde el punto de vista policial. "Por tanto, esa recomendación que nos hacían tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como los responsables del plan de seguridad nos ha llevado a tomar la decisión que lo más recomendable es prohibir la realización del botellón dentro del espacio", ha insistido Mateos.



"Pero también hay una cuestión que a mí como alcalde de la ciudad me preocupa y es la imagen que proyectamos como ciudad hacia afuera. Yo creo que eso también hay que cuidarlo y hay que mirarlo. Y creo que todos coincidimos en la necesidad de cuidar nuestra ciudad monumental, de reducir los residuos y al mismo tiempo de que quienes acudan a los conciertos, que al final estamos hablando de un festival de música, acompañen a los artistas con el respeto y con el cariño que estos también merecen, que yo creo que es importante", ha apuntado.



Además, Womad es un festival para todos los públicos al que asisten familias con niños y "también la imagen que proyectamos hacia los más pequeños creo que es importante", ha apuntado el alcalde, que ha aclarado que solo se podrá introducir en el recinto de conciertos una botella de agua de formato individual sin tapón.



Para contribuir a que no se haga botellón, el Consorcio Gran Teatro va a distribuir entre los asistentes vasos reutilizables para que aquellos que adquieran sus bebidas dentro del recinto, en los bares de siempre o las barras que se instalen, puedan utilizar esos vasos a lo largo de todas las jornadas que dura el festival.



Así, Mateos ha confiado en que la ciudadanía apoyará esta decisión porque, además, hay dos ejemplos recientes en la ciudad con los dos conciertos que se han celebrado en la Plaza Mayor de Los 40 Summer y en los que no se permitió botellón y fueron "dos jornadas de música de éxito".