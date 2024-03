Junta y sindicatos coinciden en que no se puede modificar actual convocatoria oposiciones

Rd./Ep.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y los representantes sindicales que han asistido a la Mesa Sectorial de Educación de Personal Docente, celebrada este viernes en Mérida, han coincidido en que "no es posible" hacer modificaciones a la actual convocatoria de oposiciones de estabilización del próximo verano, como piden algunos interinos de la especialidad de Geografía e Historia.

En concreto, la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, ha declarado, al término de la reunión, que "es un proceso que se cerró, se negoció y se trabajó por parte de la Administración anterior con las organizaciones sindicales y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar la fase final de este proceso".

Por ello, la responsable ha considerado que "cambiar las reglas del juego en medio del partido no estaría velando por el interés general, que es el de las quince mil y pico de personas que se han presentado a este proceso de estabilización" a tres meses de los exámenes.

No obstante, Pérez ha señalado que el "planteamiento común es que hay que revisar y actualizar el decreto de interinos de cara al futuro, puesto que no se puede cambiar un decreto, con toda la tramitación que conlleva, antes de un proceso que venía lanzado y para el que nos quedan tres meses".

Tal y como recuerda la Junta en una nota de prensa, el decreto de interinos vigente se aprobó en 2019, por lo que se ha mostrado favorable a hacer una actualización, "quizás no se negociara en los términos adecuados o se ha quedado obsoleto en estos años", ha apostillado.

"Como somos una Administración sensible a las reivindicaciones y a los planteamientos de la comunidad educativa", se escucharán las reivindicaciones de los agentes sociales para luego "trasladarlas a las políticas educativas de la Junta de Extremadura", ha recalcado Pérez.

Por ello, de cara al futuro se pretende revisar este decreto de interinos, "no solo por estas circunstancias que han podido surgir con motivo de las oposiciones del 22 de junio, sino por otras circunstancias que han demostrado que el decreto de interinos de 2019 puede formularse en otros términos", algo que debe hacerse tras negociar con los sindicatos.

SINDICATOS



En esta misma línea se han expresado los representantes de las organizaciones sindicales, en tanto que ninguna de ellas ha solicitado en la reunión cambios en la convocatoria del 22 de junio.



El secretario del sindicato PIDE, José Antonio Romo, ha trasladado que la respuesta de la administración al planteamiento realizado para la "protección" de este profesorado ha sido que "no se puede hacer nada porque se está cumpliendo la norma y lo he pactado en las mesas anteriores", lo cual "no deja mayor recorrido".



En todo caso, ha propuesto la elaboración de un informe jurídico para analizar "si hay alguna posibilidad" que permita introducir los cambios que solicita este colectivo.



Por su parte, Ana Flores, de CSIF, ha subrayado que se trata de una "situación muy complicada" y que desde el sindicato entienden "las dos posturas", motivo por el cual también comprenden la posición de la consejería, porque "no es justo tampoco" para los aspirantes que están "a nada de examinarse" que ahora se les cambie la convocatoria.



A su vez, Antonio Vera, de ANPE, entiende la "preocupación" del colectivo pero "poco se puede hacer" porque "no se puede incumplir una normativa que pueda provoca la paralización de las oposiciones".



"Es una convocatoria ya cerrada con unas reglas de juego perfectamente establecidas y esas reglas de juego vienen marcadas por el decreto de interinos que permite la apertura de las listas de interinos", ha explicado Vera.



Asimismo, Clara María Gallardo, de CCOO, también ha compartido la preocupación por el efecto llamada en esta especialidad, tal y como está la normativa, con una convocatoria ya publicada, de 2022, es "imposible" gestionar lo que pide el colectivo sin poner en riesgo la seguridad jurídica del procedimiento, que es que se cree "una lista nueva diferenciada de la ordinaria que ya existe", porque no está contemplado en el Decreto de Interinos.



En este sentido, han solicitado la revisión del decreto, que requiere "un largo procedimiento" de al menos cuatro meses de tramitación, cuando las pruebas están previstas para dentro de tres.



No obstante, ha señalado que se podría haber evitado el efecto llamada si cuando se inició el procedimiento, en 2022, como solicitaron en su momento, si todas las comunidades se hubieran coordinado para que coincidiese el proceso de estabilización, pero "han ido cada una siguiendo los tiempos que les han interesado".



Finalmente, Juan Manuel Jiménez Sánchez, de UGT, ha hecho hincapié en que, si bien se ha preguntado por la preocupación trasladada por este colectivo, el sindicato "ha defendido los derechos y las condiciones de todo el colectivo docente de Extremadura".



Asimismo, ha confirmado que en la mesa sectorial "no ha habido ninguna petición de ningún sindicato de modificación de la próxima convocatoria docente", al tiempo que ha recordado que estas centrales sindicales son parte de la negociación tanto del Decreto de interinos, que rige las listas de acceso, como de la actual convocatoria, si bien es cierto, ha añadido, que no decidieron sobre las plazas convocadas, que en este caso proceden de los criterios de estabilización.

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Por otro lado, en esta Mesa Sectorial también se ha aprobado la orden que da luz verde al Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado de Extremadura, que contempla 2.535 actividades para este curso. Con ellas se busca la mejora de las competencias profesionales docentes orientadas al éxito educativo e incluye diversas modalidades formativas como cursos, seminarios, proyectos de formación en centros, proyectos de innovación educativa, jornadas, congresos, Programa de Centros que Aprenden Enseñando (CqAE), Programa Muévete a través de estancias formativas, y, en el actual curso escolar, se va a desarrollar el programa piloto 'Muévete interautonómico' a través de estancias formativas en otras comunidades autónomas.

Además, se ha aprobado la resolución por la que se convoca el procedimiento de acreditación de la competencia digital docente, a través de la evaluación de la observación del desempeño de los niveles B1 y B2.

Se contemplan tres supuestos en la valoración de desempeños. La valoración de oficio: desempeños valorados exclusivamente de oficio por la administración y que permiten la acreditación directamente de este modo; la valoración de oficio y aportación de documentación: desempeños valorados de oficio por la administración pero que no permiten la acreditación del nivel y requieren de otros aportados por la persona solicitante; y sin valoración de oficio: desempeños aportados exclusivamente por la persona solicitante.