CCOO cree que la Junta ha iniciado un "camino claro" hacia "privatización" de la enseñanza

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha rechazado las nuevas medidas que la Consejería de Educación ha anunciado para el próximo curso, porque no suponen una "mejora de la calidad y equidad educativa" en centros públicos, sino que "esconden el inicio un camino claro hacia la privatización de la enseñanza" en la región.

En concreto, se trata de medidas entre las que el sindicato cita el cheque a las familias para la escolarización en el primer ciclo de infantil "sin tener en cuenta la renta"; ayudas para la enseñanza extraescolar de inglés en centros privados; y la "supresión de las becas complementarias ligadas a renta para estudios universitarios".

Así pues, son medidas que, "disfrazadas como de carácter social, no solo no buscan fortalecer" el sistema público de educación en Extremadura, sino que suponen la "paralización de las políticas reforzadoras de la enseñanza pública, gratuita y universal", tal y como subraya la organización sindical en una nota de prensa.

Además, para el sindicato, no es compatible la "gratuidad total" de primer ciclo de infantil, con dar "un cheque a las familias, sin estar ligado a renta, para que estas puedan matricular a sus hijos e hijas en centros públicos, pero también privados".

En este sentido, la organización sindical considera un "error" que se haya "paralizado de manera unilateral, sin negociación" con las centrales sindicales, la extensión de la red de Aulas 1-2 en los centros educativos públicos.

Este tipo de centros "conviven perfectamente" con otros centros de diferente titularidad que atienden a alumnado de primer ciclo. Es una alternativa "positiva" para las familias y prueba de ello es la continuidad de las ya implantadas en los centros, que "llenan las plazas disponibles cada curso".

Asismismo, considera que son una "buena opción" para "fijar" alumnado en centros rurales, o con problema de escolarización, ya que "normalmente" el alumnado se mantiene en el mismo centro para proseguir en el segundo ciclo de infantil, y después la etapa de primaria.

CCOO critica que algunos centros "ya tenían compromiso de implantación y visto bueno" de la Administración para el curso siguiente y esta se ha "paralizado, sin ninguna justificación". Se trata de centros que están en localidades "muy pequeñas, que no tienen guarderías municipales, ni guarderías privadas, y era una oportunidad de fijar población joven".

Con respecto al argumento de la Administración educativa extremeña sobre la falta de presupuesto, dado que estas aulas se implantaron con los fondos europeos de recuperación, el sindicato considera que en realidad supone "un cambio de política", porque el programa Aula-Dos, precursor de la escolarización de niños y niñas de 2 a 3 años en colegios de infantil y primaria públicos, se empezó a implantar en 2019 con fondos propios.

Por todo ello, considera esta medida un retroceso "muy grave" dado que la escolarización de 0-3 años, aunque voluntaria, está "sobradamente demostrado el alto impacto en los resultados académicos", así como que contrarresta las desigualdades educativas y constituye la inversión en educación más redistributiva.

Igualmente, el sindicato ha criticado que la normativa que regulará estas medidas se ha publicado recientemente en el portal de transparencia "con un corto plazo para alegaciones, por vía de urgencia y sin aviso previo a las centrales sindicales".

AYUDAS A LA ENSEÑANZA DE INGLÉS

Otra de las medidas anunciadas es una ayuda de 40 euros al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para el estudio de inglés en centros de idiomas acreditados, lo cual consideran "una financiación encubierta a los centros privados con dinero público".

En este punto, recuerdan que para el acceso a las escuelas oficiales de idiomas, que es una enseñanza pública en la que solo hay que pagar matrícula, solo está permitido el acceso a partir de los 16 años si se quiere cursar el primer idioma que se estudia en la Educación Secundaria Obligatoria.

Para CCOO, esta medida "no repercutirá en la mejora de resultados académicos", así como que el alumnado "más desfavorecido" no va a acceder a estas actividades y no existen "tantos centros acreditados para absorber a todo el alumnado de secundaria".

Además, el sindicato abunda en que resulta necesario que en la localidad de residencia haya una academia oficial, y que al tratarse de una ayuda que se realiza en dos pagos, "muchas familias no van a poder hacer frente al adelanto de la cuota mensual".

Al respecto, CCOO se pregunta por qué existe esa necesidad de actividad extraescolar de idiomas. "Algo falla en el sistema educativo público si no se cubre dicha formación con cuatro y tres horas lectivas de inglés en cada curso y con centros con secciones bilingües, donde se imparten en el idioma otras materias", ha aseverado.

En su opinión, el refuerzo de esta materia pasa por la bajada de ratio, por los desdobles, talleres de idiomas, dotación de auxiliares de conversación suficientes, en tanto que con ratios de 30 alumnos por aula "es difícil trabajar algunas materias como los idiomas", si bien remarca que se trata de medidas que suponen "una mayor inversión de recursos docentes; invertir, en definitiva, en educación pública y universal".

BECAS UNIVERSITARIAS

Por último, eliminar la condición de nivel de renta para el acceso a las becas universitarias y ligarla al "manido concepto de excelencia" es "una forma de impedir que el acceso a los estudios superiores sea realmente universal".

A su vez, según CCOO, la unidad familiar extremeña necesita, con carácter general, tanto la beca de transporte y matrícula como la de residencia para poder acceder a este tipo de enseñanzas, por lo que "eliminar el nivel de renta conduce a volver a concebir el estudio universitario como de carácter elitista", ha sentenciado.