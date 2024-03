Diputación Cáceres reparte a bibliotecas provincia 300 maletas con cuentos para igualdad

La Diputación de Cáceres ha repartido a las bibliotecas y agencias de lectura de la provincia unas 300 maletas que contienen cuatro 'Cuentos para la Igualdad', que hablan de igualdad de género, de lucha contra el racismo o de igualdad de oportunidades, y con los que se pretende crear "el rincón violeta".



Así pues, esas maletas llegarán a todas las bibliotecas y centros de lectura de la provincia, con "material educativo para promover la sensibilización y reflexión en roles y estereotipos de género con los niños y niñas de nuestros municipios", tal y como ha explicado la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina.



En concreto, Molina ha recibido este miércoles en el palacio provincial a niños y niñas de Primaria del CEIP Virgen de la Soledad de Torreorgaz, que han participado activamente en una mañana de cuentacuentos para la igualdad y que han levantado la voz por la autoestima en una de las actividades que la diputación cacereña ha puesto en marcha con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres.



"Hablamos de igualdad a través de los cuentos, y a través de ellos queremos contribuir a la educación, a la coeducación para prevenir conductas machistas, prevenir la violencia de género y mostrar a los niños y a las niñas de la provincia que otro mundo es posible", ha señalado la diputada.



Cuentos que hablaban de una Blancanieves negra, que hablaban no de "diez enanitos" sino de "diez sabios y sabias, cinco sabios y cinco sabias", o cuentos que daban a conocer las aventuras y desventuras del "papá" y del "abuelito" de Caperucita.



La propia diputada ha participado en la puesta en escena de los cuentos con los que la diputación quiere "contribuir a lograr una sociedad libre de desigualdad, ayudar a crear un rincón violeta en las bibliotecas municipales, poner en marcha talleres de lectura, cuentacuentos o talleres coeducativos que se conviertan en espacios de reflexión sobre valores y modelos que, a veces, se siguen transmitiendo a través de los cuentos infantiles".



Así, en esta maleta de Cuentos para la Igualdad enviada a los distintos municipios hay cuentos de temática muy variada, cuentos para los más pequeños en los que se narra la igualdad a través de la ilustración, y cuentos para más mayores, como el que se titula 'El diario violeta de Carlota', un diario muy particular, o el que se titula 'Las chicas son de ciencias', que "busca que las niñas y los niños sepan que no hay límites, que todos sus sueños se pueden lograr".



MATERIAL REMITIDO

Concretamente, el material remitido es 'El diario violeta de Carlota', de Gemma Lienas, que ayudará a descubrir situaciones injustas y a detectar cuándo se actúa según modelos impuestos. Para ello, se indica, "necesitas las gafas de color violeta ¡Póntelas!", según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



'Las chicas son de ciencias', de Irene Cívico y Sergio Parras, hace un repaso por 25 científicas que cambiaron el mundo. 'El rosa, el azul y tú', de Elise Gravel, ofrece respuestas para los más pequeños y las más pequeñas sobre estereotipos de género.



Y 'La historia de los bonobos con gafas', de Adela Turín y Nella Bosnia que cuenta la historia de Los bonobos, que se irán dando cuenta de que las bonobas están perfectamente capacitadas para aprender.