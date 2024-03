De Miguel: Junta pretende recortar becas universitarias y dársela a quien que no necesita

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este martes en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces de la Asamblea para adelantar que van "a preguntarle a la Consejera de Educación por la noticia de que se va a eliminar el requisito de rentas de las becas universitarias", denunciando que "es bastante clasista esta medida".

De Miguel ha explicado que "no estamos en contra de que modifiquen los criterios de renta, ya que a una familia que tenga una nave o un tractor les cuenta como patrimonio y les impide acceder a las becas universitarias. Es una realidad que conocemos y que es injusta, ya que aunque es patrimonio necesitan becas universitarias para que sus hijos e hijas puedan estudiar con todas las facilidades".

La portavoz ha denunciado que "eliminar el criterio de rentas supone que a las familias que se les ha perdonado el impuesto de patrimonio por tener más de dos millones de patrimonio van a poder beneficiarse de unas becas, que deberían de ser para aquellos que más difícil lo tienen, no para aquellos que no lo necesiten".

De Miguel ha señalado que "es sencillo de entender que una persona que tiene que estudiar y trabajar para seguir en la universidad o que no tiene un entorno familiar poco proclive al estudio lo va a tener más complicado que aquellos que no tienen que compaginar el estudio".

Por ello, ha abogado por que "las becas vayan destinadas a aquellos que verdaderamente lo necesiten y no a familias que se lo pueden sufragar fácilmente".

Además, De Miguel ha denunciado que "no han anunciado en ningún momento que estas becas vayan a aumentar la partida, con lo cual, lo que nos tememos es que va a haber un recorte de las becas en los beneficiarios: no solo se lo van a dar a alumnos que no lo necesiten sino que, además, van a concentrarse en muy pocos beneficiarios".

Por todo ello, ha afirmado que "consideramos que esta medida es profundamente clasista, que no tiene nada que ver con la realidad de la mayoría social extremeña y están muy alejados de la mayoría social", defendiendo que "todas las matrículas sean gratuitas en la universidad y que la educación realmente sea un ascensor social".