Seis de cada diez jóvenes extremeños piensan que están mejor preparados que sus padres

El 63,6 por ciento de los jóvenes extremeños piensa que su generación está mejor preparada que la de sus padres, según se desprende del IX Informe Young Business Talents, sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, realizado por ABANCA, ESIC, Herbalife y Praxis MMT.



De esta forma, los de Extremadura se muestran más preparados que sus progenitores si se compara con el dato a nivel nacional (60,1%). En este sentido, aunque en la actualidad los jóvenes tienen esta percepción, en los últimos años la brecha generacional cada vez es menor, al experimentar una caída de más de 20 puntos a nivel nacional, respecto a informes anteriores (en el año 2018, el 83,3% de los jóvenes consideraba que estaban mejor preparados que sus progenitores).



Así pues, sobre este descenso continuado a lo largo de los últimos años, el director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha apuntado que existe una "opinión generalizada de que la calidad de la educación está cayendo en España". "Los jóvenes pueden observarlo en el nivel de conocimientos de sus padres en el día a día: sus progenitores pueden responder a preguntas que ellos no", ha señalado.



Además, el 87,4 por ciento de los jóvenes extremeños también cree que conseguirá un trabajo mejor que el de sus padres. "Aunque ahora los jóvenes, por lo general, tienen mayores oportunidades formativas, eso no significa que estén mejor preparados. La pérdida de la cultura del esfuerzo, los móviles o el poco interés por los estudios, hacen que la generación Z no le dé tanta importancia a su preparación, en comparación a como lo hacían sus padres", ha indicado Nogués.



No obstante, ha precisado que la menor preparación no es en todos los ámbitos, ya que mientras que, en conocimientos básicos como la comprensión lectora, matemáticas o cultura, posiblemente estén "menos capacitados", existen una serie de competencias en las que, por el desarrollo de las metodologías de enseñanza y de la sociedad, están mejor preparados (competencias digitales, audiovisuales o de comunicación).



"Aún así, sin esos conocimientos básicos, no podrán sacar partido a las competencias que poseen", ha analizado el director de Young Business Talents.



OPTIMISTAS CON EL EMPLEO JUVENIL



Además, según los resultados de IX Informe Young Business Talents, realizado a preuniversitarios que cursan 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional, los jóvenes extremeños se muestran optimistas en cuanto al empleo juvenil.



El 59,5 por ciento piensa que conseguirá trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios y, por otro lado, el 44,9 por ciento cree que la situación del empleo juvenil será mejor o mucho mejor en los próximos cinco años, detalla en una nota de prensa.



"Es positivo que los jóvenes tengan esa percepción tan optimista. Si bien no tenemos certeza de cuál será la situación en cinco años, la realidad en estos momentos según las cifras oficiales es que se está creando empleo, a lo que yo introduciría dos matizaciones. La primera es que España está a la cola de Europa en materia de empleo juvenil, algo que incide negativamente en las posibilidades de los jóvenes de encontrar empleo. Y la segunda es si el empleo es de calidad. Si los jóvenes no están suficientemente preparados, el empleo que podrán conseguir será peor, y más con los importantes cambios que se están produciendo por la evolución tecnológica y la digitalización", ha añadido Nogués.



Para los extremeños de la generación Z, los factores que consideran más importantes a la hora de poder encontrar empleo son el interés y las ganas de trabajar (54,7%), tener un buen nivel de idiomas (50,2%), tener experiencia (48,6%) y los conocimientos (47,4%).



Aunque son optimistas con el futuro del empleo en España, los resultados del informe arrojan que siete de cada diez jóvenes cambiarían de país para trabajar, un dato ligeramente inferior al de la media nacional (74,5%).



Pero esta tendencia ha ido disminuyendo a lo largo de los años y cada vez es menor el número de jóvenes que emigraría por trabajo. Así, en el informe de 2022 era del 76,7 por ciento y en 2021 alcanzó el mayor porcentaje con un 82,6 por ciento.



VOCACIÓN EMPRENDEDORA



Los preuniversitarios extremeños de la generación Z tienen claro que quieren estudiar una carrera universitaria, así lo manifiesta el 65,2 por ciento de los encuestados, y las carreras que mayor interés les despiertan son Empresas y Economía (37,2%), Derecho y Magisterio (ambas 24,6%) y, por último, y con el mismo porcentaje Marketing/Publicidad y Psicología/Sociología (ambas con 17,3%).



Además, el 77,3 por ciento de los jóvenes de las edades analizadas opina que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, una tendencia al alza que comenzó el año pasado.



Respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en el futuro, el 36,8 por ciento de los jóvenes extremeños quiere ser emprendedor, creando su propia empresa o siendo profesionales autónomos, el 33,6 por ciento de los preuniversitarios se muestra indeciso y aún no lo sabe; el 21,5 por ciento quiere ser funcionario, y un 8,1 por ciento quiere ser empleado en una empresa y trabajar por cuenta ajena.



Y es que a pesar de esta tendencia emprendedora, los jóvenes extremeños son pesimistas y es que el 90,3 por ciento considera que es difícil o muy difícil que una empresa recién creada alcance el éxito.



"Las trabas a las que se enfrenta un emprendedor en España son innumerables y en diferentes ámbitos. Deben superar barreras como la burocracia, las regulaciones cambiantes y cada vez más exigentes, aspectos fiscales y laborales, la inestabilidad política, problemas de financiación y cada vez mayor competencia. En otros países, estas dificultades son menores o no existen", ha analizado el director de Young Business Talents.



Además, Nuño Nogués ha insistido en que en España "falta cultura empresarial". "No es un problema de los jóvenes, es un problema de lo que ven y les enseña la sociedad. Los jóvenes españoles tienen menos interés en crear su propia empresa, posiblemente porque ven menos oportunidades, ya que en España el empresario está peor valorado que en otros países, y no se ven tantos casos de éxito empresarial como fuera de nuestras fronteras", ha apuntado.



Asimismo, al ser preguntados por las fuentes que utilizan para estar informados, el 70 por ciento de los extremeños se inclina por las redes sociales, frente al 26,3 por ciento que elige los medios tradicionales como el periódico, medios digitales, radio o televisión y un 3,6 por ciento declara que no le interesa la actualidad.



A pesar de que la generación Z está continuamente conectada, "posiblemente estén más desinformados". "Internet y las redes sociales ofrecen mucha más información que los medios tradicionales y eso es positivo. Sin embargo, esta información en ocasiones es menos relevante y está más sesgada, lo que hace que sea menos útil y pueda provocar desinformación", ha concluido Nuño Nogués.



Por último, para el 95,1 por ciento de los jóvenes extremeños es importante estar informado de la actualidad de cara a su formación, y a la hora de documentarse para hacer un trabajo, casi la totalidad de los preuniversitarios (87,9%) busca en Internet y compara diferentes fuentes; el 2,8 por ciento copia lo primero que encuentra sin contrastar la información y un 2 por ciento busca en fuentes ajenas a Internet.