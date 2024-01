La UEx participa en proyecto de ciencia ciudadana para concienciar sobre cuidado del suelo

La Universidad de Extremadura (UEx) participa en el proyecto de "ciencia ciudadana" denominado 'ECHO' (Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier sOils) que busca concienciar sobre el cuidado y conservación de la salud del suelo en Europa.

En concreto, el objetivo es "involucrar a los ciudadanos de la Unión Europea en la salud del suelo", aumentando sus conocimientos sobre este recurso esencial y generando nuevos datos sobre el estado de salud de los suelos en Europa, según explica la UEx en una nota de prensa.

La particularidad de este proyecto es que el público no experto será "el encargado de realizar un trabajo que, de manera general, recae en los científicos", como es el de tomar muestras, en este se prevén recopilar un total de 16.500 muestras de suelo de Europa, tomadas por los propios ciudadanos.

En ese sentido, el investigador y profesor de Geografía de la Universidad de Extremadura, Manuel Pulido, que lidera el grupo encargado de desarrollar este proyecto en Extremadura, explica que en la actualidad se están preparando los materiales "para que cualquier persona que no sepa de suelo pueda hacer los experimentos".

Son guías de campo para que "una persona que no tiene conocimientos científicos pero que quiera participar en el proyecto vaya a su finca, al parque de su ciudad y tome una muestra de suelo en las condiciones adecuadas", señala Pulido.

OCHO INDICADORES

Este análisis se basa en ocho indicadores, como contaminantes, materia orgánica, estructura del suelo, biodiversidad, pH y nutrientes, cobertura vegetal, cobertura forestal y heterogeneidad paisajística.

Pulido explica que en relación con el primer indicador, en el caso de Extremadura, "en la dehesa, no tenemos problemas de contaminación, pero sí en nuestras aguas, porque en las zonas agrícolas usamos muchos fertilizantes y acaban en los cursos de agua".

Sin embargo, añade que "en otras zonas de Europa tienen más problemas con metales pesados que provienen de la industria y la minería", a lo que se une el problema de los microplásticos, que "afecta de forma global", apunta el investigador.

Según señala, existen dos opciones de muestra, una de ellas para determinar la presencia de un indicador concreto 'in situ', como en el caso de contaminantes, y otra para recoger una muestra que será mandada a un laboratorio centralizado para su análisis.

A su vez, Pulido explica que el segundo caso es imprescindible para uno de los indicadores más relevantes, el de biodiversidad, ya que se trata del "el ADN del suelo", que permite "conocer los filos de hongos y bacterias que viven en ese suelo y que requiere de un análisis más complejo".

Cabe destacar que en este proyecto hay cuatro laboratorios que realizan este análisis, que son en Portugal, Italia, Finlandia y Escocia", señala Manuel Pulido, quien explica que para la recogida de muestras es necesario seguir un protocolo, cuyos materiales informativos están elaborando, así como la creación de guías de campo y guías de interpretación.

La segunda fase consiste en la difusión del proyecto mediante actividades que involucren a distintos colectivos, para lo cual, según detalla la UEx, se hará divulgación en colegios, institutos, colectivos de agricultores y ganaderos o personalidades públicas o políticas.

"Hemos decidido hablar con los principales grupos políticos de la región para hacer una serie de intervenciones con el objetivo de que, cuando tengan que decidir leyes sobre el suelo, conozcan las características de nuestros suelos de primera mano y su importancia", avanza el investigador.

'ECHOREPO'

De hecho, a partir del Proyecto ECHO se creará 'Echorepo', un repositorio de acceso abierto alimentado con todos estos datos y que podrá ser explotado no sólo por los científicos, sino también por el público en general, lo cual "proporcionará valor añadido a los datos existentes y otras iniciativas relevantes de monitoreo del suelo".

Además, se va a crear una App para que la gente tenga acceso a toda esa información recopilada cuando acabe el proyecto, con lo que se prevé "generar un interés por este tipo de conocimiento científico y, sobre todo, trasladar a la población la importancia de cuidar y proteger la salud del suelo".

Finalmente, el investigador considera necesario "comprender que del suelo depende nuestra comida, agua y demás recursos básicos para toda la sociedad", concluye.

Cabe destacar que el Proyecto ECHO está financiado por el programa Horizonte Europa de la Comisión Europea y se enmarca dentro la Misión Suelo de dicho programa de investigación e innovación.