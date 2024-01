CCOO rechaza la propuesta de plantilla orgánica de la Consejería de Educación

CCOO ha rechazado la oferta de plantilla orgánica presentada por la Junta en la mesa técnica de Educación de este martes por los "numerosos recortes" propuestos "principalmente" en centros de primaria e infantil, así como por no trasladar a la misma las plazas ofertadas en los procesos de estabilización.



Según el sindicato, en línea de lo que viene ocurriendo los últimos años, la Junta propone "numerosas supresiones", más del 60% correspondientes al cuerpo de maestros, la mayoría de Educación Infantil y Primaria, y principalmente de escuelas de zonas rurales, aunque el saldo de plantilla es positivo para el curso 2024-2025.



Este "recorte de plantilla" no puede escudarse, según CCOO, en la bajada de natalidad, sino que esta situación debe verse como "una oportunidad de mejora de la educación y condiciones laborales de los docentes".



Entre las propuestas de mejora trasladadas por el sindicato están la bajada progresiva de ratios a 20 alumnos por aula en todos los cursos, bajada a las 23 horas lectivas para los maestros, refuerzo de personal de atención a la diversidad en colegios y equipos de orientación generales y específicos, estabilización de plazas de formación profesional de ciclos consolidados, estabilización plazas plantillas bilingües, estabilización de plazas de centros de adultos y centros de enseñanzas régimen especial, no supresión de unidades en centros que convivan con centros concertados en su localidad y revisar los conciertos en favor de la escuela pública.



Propuestas a las que la Administración ha hecho "caso omiso", indica el sindicato, que señala, por otro lado, que la oferta de plazas de estabilización publicadas en 2022, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, incluía un total de 1.141 plazas docentes de estabilización.



Estas plazas ya ofertadas en sus correspondientes convocatorias son "de naturaleza estructural", tienen disponibilidad presupuestaria, es decir, son plazas con las que cuenta la consejería y han venido siendo ocupadas temporalmente desde antes de 2020, incluso 322 las plazas del concurso extraordinario de méritos desde antes de 2016.



Por tanto, todas las plazas que estén disponibles del total de las ofertadas "deben salir al concurso de traslado del curso actual", que además este año es autonómico, para que tengan acceso a las mismas todo el personal funcionario de carrera de la comunidad que "llevan años esperando la creación de estas plazas", y personal pendiente de conseguir un primer destino, para acceder a un centro que les permita mejorar sus condiciones de trabajo y poder conciliar, como así se lo han demandado "en varias ocasiones" a la Administración.



Sin embargo, esta situación "no se ha tenido en cuenta" a la hora de planificar las plantillas para el próximo curso, señala CCOO, cuyos cálculos reflejan un "desfase" de aproximadamente 840 plazas entre las propuestas y las plazas existentes.



Asimismo, aseguran que si se tuviesen en cuenta las "supresiones sufridas en la plantilla", la mayoría de ellas del cuerpo de maestros, la cifra "aún seguiría siendo de casi setecientas plazas", de las que además se conoce el desglose por especialidad, y las cuales deberían sumarse a las vacantes surgidas por jubilaciones y otros motivos antes de 31 de diciembre de 2023.



Para conocer la situación actual de las plantillas de los centros de la región es necesario también hacer referencia al "bloqueo de las plazas de secciones bilingües", a las que no se puede acceder mediante concurso de traslado, aunque se cumplan los requisitos para su desempeño, y que afecta a "más de 400 plazas, solo en enseñanza secundaria", asegura el sindicato.



Desde CCOO vienen reclamando "desde hace años" una solución para este "problema, que se agrava año tras año" y que "ninguna Administración tiene la voluntad de solucionar".



Por todo lo expuesto, desde CCOO, piden una revisión de la propuesta de plantilla presentada que evite el "elevado número de supresiones planteadas", y sea "más acorde" con las necesidades de los centros y los docentes de la región.



Así, consideran "ineludible" crear este año las plazas de estabilización en plantilla orgánica, para que todo el personal funcionario de carrera y en prácticas con destino provisional, pueda acceder a las mismas, dando "estabilidad" a las plantillas de los centros, y mejorando las condiciones laborales y de conciliación de los docentes de la comunidad.