Educación hablará con docentes y padres antes de decidir sobre el uso móviles en colegios

Ep/Rd

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional tiene previsto reunirse esta semana y la próxima con representantes de los docentes extremeños, con los alumnos y sus padres, antes de tomar una decisión, a lo largo de este mes de enero, sobre la prohibición o regulación del uso de teléfonos móviles en los centros escolares.



De esta forma, lo ha señalado la consejera, María Mercedes Vaquera, añadiendo que "todo lo que sea un problema para nuestros docentes y para nuestros alumnos, por supuesto, es un problema para esta consejería y para este Gobierno".



Según Vaquera, se van a convocar reuniones con "todos los agentes implicados" en el mundo educativo, tanto docentes, como padres de los alumnos, así como con profesionales de los distintos niveles para "ver y consensuar distintas posturas" que se van a llevar a cabo y que "se van a tener que tomar a lo largo de este mes".



Además, ha subrayado que, desde la consejería, no ese van a pronunciar sobre este y otros asuntos "sin escuchar a todos estos agentes implicados: docentes, alumnos y, por supuesto, a los padres", porque "son los que están a diario en las aulas con los alumnos y son los que están a diario en sus casas con los alumnos los que tienen que determinar y dar su opinión".



NO HAY DINERO PARA TODAS LAS OBRAS



Por otro lado, respecto al plan de inversiones en centros educativos, ha reconocido que no hay fondos suficientes para atender este año todas las necesidades, por lo que se va a establecer una lista con las "prioritarias".



En concreto, para agilizar la ejecución de fondos, se va a trabajar desde el departamento de obras con los delegados provinciales para que ellos, que "están día a día en los colegios", puedan comunicar de "primera mano" esas "necesidades prioritarias".



Vaquero ha añadido que "sabemos que son muchas" pero, "no se van a poder atender todos (los colegios) este año, reconociendo que "no nos vamos a engañar, porque es que no hay dinero para poder atender todo lo que hay", matizando unas necesidades que no son por "capricho", sino que son "necesidades reales", motivo por el que se van a establecer prioridades en las actuaciones.