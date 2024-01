Un total de 24 jóvenes trabajarán en Diputación de Cáceres gracias a 'Primera experiencia'

Un total de 24 jóvenes profesionales de diferentes materias como ingenierías, biología, informática, historia, arte o biblioteconomía se han incorporado a trabajar en la Diputación de Cáceres a través del programa europeo 'Primera experiencia' financiado con fondos Next Generation, y que tiene como objetivo ofrecer una oportunidad laboral a jóvenes.



Así pues, durante un año de contrato en prácticas trabajarán en diferentes servicios de la Institución provincial con el objetivo de favorecer su inserción laboral y posibilitar la mejora de competencias y habilidades sociales y profesionales.



En total, la contratación ha sido de 24 personas, de las que 6 corresponden a los denominados "empleos verdes", destinados en el Consorcio MásMedio, entre las que se encuentran licenciadas en biología, química, ingeniería de edificación, ingeniería eléctrica o ingeniería de ciencias ambientales.



Otras 7 personas corresponden a competencias digitales, destinadas al área de informática e innovación, y 11 corresponden a la línea general, destinadas a asuntos de cultura, memoria histórica, archivo, patrimonio o arte.



En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta segunda, Isabel Ruíz, y de los diputado Tomás Sánchez y Alberto Ortega, ha recibido este lunes a estas nuevas incorporaciones y ha escuchado sus primeras impresiones.



"Es una suerte teneros aquí porque estáis formados, tenéis conocimiento y tenéis capacidad de proponer, así que sentíos partícipes y cómplices de esta diputación", les ha dicho Morales, quien ha remarcado la oportunidad que se les brinda, porque "esta institución es una administración tremendamente importante que trabaja por la ciudadanía, para que nuestros convecinos y convecinas tengan las mismas oportunidades".



También ha incidido en la financiación europea, "ya que aquí estamos viendo claramente la utilidad práctica de los fondos europeos, que son el resultado de los impuestos de la ciudadanía".



Por su parte, los jóvenes incorporados han coincidido en destacar y agradecer la oportunidad que se les brinda para adquirir experiencia y conocimientos, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



Teresa Castaño, por ejemplo, graduada en Historia y Patrimonio Histórico, se ha incorporado al servicio de Memoria Histórica y Democrática. "Esta oportunidad es un regalo, sobre todo, siendo tan joven, me ayudará a formarme y a difundir valores muy importantes; ahora estamos con proyectos para ayudar a los ayuntamientos en esta materia y en temas de subvenciones para llevar a cabo exhumaciones".



Por su parte, Ana Guadalupe Valiente, bióloga, se ha incorporado al Consorcio MásMedio. "Es un paso muy importante que no me esperaba y que se hace realidad gracias a los fondos europeos. Estoy con las depuradoras, con análisis y facturas. El Consorcio tiene un peso muy importante porque llevamos muchos pueblos y zonas de la provincia", ha apuntado.



David Maeso, de formación jurídica, ocupa un puesto de técnico en el área de Desarrollo y Turismo. "Es un orgullo poder realizar estas prácticas para la Diputación, desempeñarme profesionalmente dentro del ámbito de la administración, es una experiencia única y espero exprimir al máximo a mis tutores". Entre sus funciones, destaca las relacionadas con la licitación de contratación pública, "estudiamos a fondo los contratos que va a desarrollar la administración, elaboramos los pliegos técnicos...".



Cabe destacar que las incorporaciones han sido de 1 Ingeniería de edificación, 1 Ingeniería eléctrica, 1 Química, 1 Ingeniería medioambiental, 2 Biología, 6 Ade-Derecho, 7 Informática, 2 Arte, 2 Historia y Patrimonio y 1 Biblioteconomía.