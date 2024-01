La Junta destina 2 millones en ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar, para el curso 2023/2024, para lo que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional destina un total de dos millones de euros.



Así pues, existen tres modalidades de ayudas. En concreto, de 'transporte diario', para sufragar los gastos del traslado diario del alumnado, desde su domicilio habitual familiar, Escuela Hogar o Residencia, en la que tiene adjudicada plaza, al centro escolar o a la parada más próxima de una ruta de transporte escolar organizado; 'transporte de fin de semana', para sufragar los gastos del traslado del alumnado los fines de semana, desde su domicilio habitual familiar a la Escuela Hogar o Residencia en la que tiene adjudicada plaza.



Y la modalidad de 'comedor', para sufragar los gastos derivados de comedor al alumnado escolarizado en centro sostenido con fondos públicos, siempre que éste no disponga de servicio de comedor escolar gestionado por la Administración educativa.



Los beneficiarios de estas ayudas deberán reunir una serie de requisitos como tener residencia familiar en Extremadura, estar matriculado en un centro sostenido con fondos públicos de Extremadura, y estar escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria o Formación Profesional Básica en su centro de adscripción, entre otros.



Las solicitudes serán dirigidas al centro sostenido con fondos públicos en que está matriculado el alumnado, o a la Escuela Hogar o Residencia en la que el alumnado tiene adjudicada plaza de residencia pública de enseñanza. Y el plazo de presentación será de 10 días hábiles, a partir de este martes, día 9, y hasta el próximo 22 de enero, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



La concesión de las ayudas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.



AYUDAS PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO



Por otro lado, el DOE también ha publicado este lunes la convocatoria de ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2023/2024, en materia de transporte de fin de semana y transporte diario, para lo que la consejería ha destinado 200.000 euros.



Los beneficiarios de estas ayudas deberán tener residencia familiar en Extremadura o la condición de extremeño.



Asimismo, para obtener beca en estas enseñanzas, los solicitantes deberán matricularse del curso 2023/2024 completo; no se concederá ayuda a quienes repitan curso total o parcialmente; y quienes abandonen sus estudios cursados total o parcialmente con beca, no podrán obtener ninguna otra beca ni ayuda al estudio para cursar nuevas enseñanzas mientras este cambio entrañe pérdida de uno o más años en el proceso educativo.



Finalmente, en este caso, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir de este martes, día 9 de enero, y hasta el próximo día 29 de enero.