Centros ESO extremeños tendrán Programa Experimental de Bienestar Emocional y Salud Mental

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura para la realización del Programa Experimental de Bienestar Emocional y Salud Mental en centros públicos que impartan enseñanzas de educación secundaria obligatoria, con un presupuesto de 152.554 euros.



El programa, cuyo diseño está en sintonía con las líneas de la Estrategia Nacional de Salud Mental, se centrará en el desarrollo de diferentes actuaciones para la promoción del bienestar emocional, la salud mental y la prevención de conductas suicidas en los centros públicos de Educación Secundaria de Extremadura.



Para el desarrollo de este programa, que contará con la intervención de equipos de profesionales de la psicología, se plantean dos líneas de trabajo, según ha detallado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.



Por una parte, habrá una 'Línea formativa y de asesoramiento especializado', cuyos destinatarios serán los Equipos Específicos para la Atención al Alumnado con Trastornos Graves de Conducta de Extremadura.



Este asesoramiento irá dirigido a proporcionar estrategias en su trabajo con el alumnado, profesorado y familias para el desarrollo de las competencias personales y sociales de resiliencia, tolerancia a la frustración, autoestima, resolución de problemas, autoconocimiento, afrontamiento de situaciones de fracaso, establecimiento de objetivos, habilidades sociales y de comunicación.



En segundo lugar, se propone una 'Línea de intervención/derivación' ante cualquier situación de conducta suicida detectada en los centros educativos de enseñanza secundaria de la comunidad extremeña.



Serán objeto de intervención todas aquellas situaciones graves que se detecten, lo que permitirá la derivación y colaboración con los Equipos de Salud Mental Infanto-juvenil de la Subdirección de Salud Mental del Servicio Extremeño de Salud.



Y es que el aumento de los problemas de salud mental demanda poner la mirada de manera atenta sobre el sector poblacional compuesto por niños, niñas y adolescentes, reconociendo la necesidad de reflexionar e intervenir en el ámbito educativo, por ser éste un espacio en el que estos colectivos pasan un número significativo de horas al día.



SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIGITALES EN CENTROS NO UNIVERSITARIOS



Por otra parte, el Ejecutivo regional ha autorizado la contratación del suministro de elementos digitales complementarios en centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos de Extremadura, con un presupuesto base de licitación de 2.199.608 euros, financiado por la Unión Europea - Next Generation.



Dicha contratación proviene del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al 'Programa para la digitalización del sistema educativo'.



Los destinatarios de este contrato son los centros públicos de cualesquiera de las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 3/2006, de Educación, al objeto de adquirir diferentes elementos para la confección de aulas digitales interactivas, a fin de contar con los medios necesarios para la enseñanza en cualquier modalidad, presencial, a distancia y mixta para centros educativos no universitarios.



Esta medida forma parte del conjunto de acciones que contribuyen de "forma eficaz" a promover el impulso de la educación y el conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.



OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS



Asimismo, el Gobierno regional ha autorizado la contratación de las obras de reforma y ampliación del CEIP Gonzalo Encabo, en Talayuela, con un presupuesto base de licitación de 747.131 euros.



De acuerdo con el proyecto de ejecución y el informe de necesidad, este colegio tiene edificios que presentan un "estado deficiente" y se ha reducido al máximo su uso debido a su mal estado. El objeto del contrato viene configurado por la obra nueva de ampliación y la obra de reforma y demolición de las edificaciones antiguas.



Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de mejora de la eficiencia energética en el IES Emérita Augusta de Mérida, consistente en el aislamiento de la cubierta, la sustitución de la caldera, el cambio de luminarias y otras reformas.



El presupuesto base de licitación es de 725.281 euros, y, de acuerdo con el proyecto de ejecución y el informe de necesidad en el que se fundamenta en el proyecto, el instituto tiene problemas de edificabilidad y eficiencia energética en carpinterías, cubiertas, caldera, luminarias y accesibilidad en escaleras, entre otras deficiencias.



También se ha autorizado la contratación de las obras de mejora de eficiencia energética y térmica en el IES Javier García Téllez, en Cáceres, con un presupuesto base de licitación de 656.387 euros.



Este instituto presenta carencias en lo relativo a mejorar la eficiencia energética y térmica, y el objeto del contrato es la sustitución de carpinterías, vidrios y tabicado, según las reformas descritas en el proyecto de ejecución de las obras.



NIVELES RETRIBUTIVOS EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA



Finalmente, el Gobierno regional ha aprobado el acuerdo alcanzado con las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada Extremadura sobre el mantenimiento de la calidad de la educación y de los niveles retributivos.



Mediante dicho acuerdo se pretende reflejar en la nómina del mes de diciembre un incremento del 3 por ciento (respecto al ejercicio de 2022) sobre los importes del Complemento Autonómico y Complemento Específico de Enseñanza Concertada, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.