UEx celebra 50 años y Rector destaca el nivel alcanzado en el panorama educativo superior

La Universidad de Extremadura (UEx) ha conmemorado este martes, día 12, su 50º aniversario en un acto en el paraninfo del campus pacense en el que el rector, Pedro María Fernández Salguero, se ha referido a la idea y proyecto inicial que surgió a principio de los 70 de crear una universidad para la región, y que ello ha dado lugar a una institución que, año tras año, "mejora de manera sostenida", y que cree que ha alcanzado un nivel dentro del panorama educativo superior nacional e internacional "bastante bueno".



El rector ha aprovechado su intervención inicial para expresar su agradecimiento a aquellas personas, entidades e instituciones que hace algo más de 50 años tomaron la iniciativa de "conseguir una universidad para Extremadura", e iniciaron movilizaciones e hicieron manifestaciones y todo tipo de actividades, tanto a nivel regional como nacional, para alcanzar dicha meta.



De esta forma, lo ha subrayado, durante su intervención en este acto, indicando que se ha querido conmemorar los 50 años de la UEx, los cuales "no están no exentos de asumir riesgos importantes" ni "compromisos difíciles", pero que "en el fondo" la realidad es que cree que se han resuelto de forma "satisfactoria", y se han conseguido éxitos "notables" en esta trayectoria de medio siglo. También ha detallado que con esta conmemoración culminan las diferentes actividades realizadas, como diferentes mesas redondas o exposiciones.



En otro momento, el rector ha destacado que un periodo de 50 años puede representar toda un vida o resultar "insignificante" en términos evolutivos y que es posible que hasta se considere "escaso" si se analiza en el contexto de la antigüedad de otras universidades de mayor tradición, pero que, en el caso de la extremeña, todo ello tiene una importancia "relativa".



Como ha subrayado, "en tan sólo 50 años la Universidad de Extremadura, con el trabajo de todos y con sus aciertos y sus errores, ha conseguido consolidarse como una institución de educación superior que, de manera sostenida, incrementa su relevancia y prestigio tanto a nivel nacional como internacional". Y ello, ha aseverado, "viene avalado por su calidad docente, investigadora y de gestión y por los resultados de empleabilidad y de desarrollo profesional de sus egresados".



De este modo, celebrar esta onomástica les llena de "optimismo y de satisfacción", porque en la UEx, "surgida del profundo anhelo e intenso empeño que nuestra tierra ha tenido que emplear hasta conseguir su creación", constituye "un activo y un notable valor añadido para Extremadura" por su impacto en el progreso social, económico y cultural de la región.



Así, "todos podemos y debemos sentirnos orgullosos de la trayectoria y del alcance de nuestra universidad", tras lo que ha reiterado "el más profundo agradecimiento" al personal docente e investigador, al personal técnico de gestión, administración y servicios y a los estudiantes, a tenor de los cuales ha abogado por seguir trabajando para desarrollar herramientas e iniciativas que potencien la empleabilidad y el emprendimiento de los egresados.



Entre los diferentes retos con los que afrontan el futuro se encuentra para el rector y "sin lugar a dudas", incrementar la internacionalización de la UEx que, con este fin, ha asumido el liderazgo y la participación en alianzas, redes y consorcios europeos, iberoamericanos, norteamericanos, asiáticos y otros internacionales que expanden sus capacidades de movilidad y de intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.



Junto con ello, ha añadido que el futuro requerirá que sepan adaptarse a los cambios, retos y circunstancias cambiantes que irán surgiendo, entre los que se incluyen la entrada de la inteligencia artificial en la educación; el descenso demográfico que afecta a la captación de estudiantes, o la actualización de infraestructuras, la optimización energética y la reducción del impacto ambiental, así como la concienciación sobre temas de igualdad y diversidad, ambos relacionados con el Plan de Convivencia Universitaria.



GUARDIOLA: UNA UNIVERSIDAD "AMBICIOSA Y COMPROMETIDA"



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha defendido que sin una universidad como la extremeña "ambiciosa y comprometida" el futuro de la región "aún estaría más lejos", expresando el apoyo "firme" del Ejecutivo autonómico a la institución universitaria, una cuestión "de justicia y de merecimiento".



Además, ha señalado que Extremadura "está inmersa en un proceso de cambio profundo" y que quiere que "avance con decisión", "valentía" y "dignidad" y para eso todos tienen que "hacer los deberes" y "aprobar el examen", desde la Junta también, ha dicho, y ya están dando pasos para que todo el mundo vea que tienen y cumplen su compromiso.



En este contexto, ha remarcado la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para el año 2024, unos "presupuestos del cambio" en el que las partidas para educación se incrementan en más de 61 millones, al tiempo que ha destacado que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional va a contar más de 1.452 millones, que supone un 17,9 por ciento del total del presupuesto, y un incremento respecto al ejercicio anterior de un 4,8 por ciento.



A este respecto, ha subrayado que la dotación para la UEx también se incrementa en 9 millones, en este proyecto que incluye dotaciones para cubrir "necesidades históricas", como los 8,3 millones de euros para la segunda fase de la Facultad de Medicina, o 2,7 millones para infraestructuras universitarias, además de 500.000 euros para un plan de actuación en residencias universitarias.



De la Universidad de Extremadura, Guardiola ha reafirmado que es "una inspiración" y un "ejemplo" para el resto de instituciones, y también un "aliado estratégico" para la retención y la atracción del talento en la región.

Asimismo, ha matizado que, como presidenta de la Junta "no hay nada que desee más", y en ese sentido, están enfocadas las políticas de su gobierno, que los extremeños no tengan que marcharse estudiar o trabajar fuera "porque aquí no encuentren oportunidades".



Para la Jefa del Ejecutivo, la universidad también es "fundamental" para que las empresas en la región se asienten y sean rentables "desde el primer momento", mientras que sobre el presupuesto que se invierte en dicha institución ha dicho que "tiene un rédito inmediato" en la región.



La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera; los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y Cáceres, Miguel Ángel Morales, o representantes municipales, entre otras autoridades, han acudido a este acto en el que el profesor Alfonso Pinilla García ha disertado sobre la historia de la UEx y el catedrático Juan Carlos Iglesias Zoido ha presentado el libro conmemorativo de este 50º aniversario de la institución.

También, se ha celebrado una entrega de medallas a los distintos rectores de la UEx, en estos 50 años, recibidas por ellos mismos o sus allegados, así como a instituciones o a la comunidad universitaria, entre ellos la Asamblea o la Junta de Extremadura, en este acto conmemorativo en el que ha actuado la banda Big Band ProjEx y el Coro de la Universidad.