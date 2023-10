Vaquera: "El dinero no va a ser ningún obstáculo para que cualquier alumno pueda estudiar"

Rd./Ep.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha afirmado este viernes que "el dinero no va a ser ningún obstáculo para que cualquier alumno pueda llevar a cabo sus estudios y avanzar académicamente" en Extremadura.

En concreto, la titular extremeña de Educación ha hecho estas declaraciones en el acto de inauguración oficial del curso académico 2023-2024, que se ha celebrado en el IES San José de Badajoz y al que han asistido directores de varios centros educativos de la capital pacense.

Así pues, tras un "inicio de curso que se ha desarrollado con normalidad", Vaquera ha avanzado algunas líneas de trabajo de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, como la promoción del aprendizaje de idiomas, sobre todo, el inglés, dentro de las Actividades Formativas Complementarias.

Con ello, según ha explicado, se busca que los alumnos cuyas familias no puedan pagar enseñanzas vespertinas en centros privados puedan recibir clases en los públicos y así poder disponer de las mismas oportunidades y eliminar la brecha educativa, "aquí no puede haber alumnos de primera y de segunda".

Además, la consejera ha anunciado, para el curso 2024-2025, la puesta en marcha del Consorcio de Movilidad Erasmus+, coordinado por la Junta de Extremadura y cuyo objetivo será facilitar las movilidades de alumnos dentro de países de la Unión Europea, que contarán con ayudas económicas para ello, "las familias que no puedan, al revés, van a ser los primeros en nuestras ayudas".

Para ayudar a eliminar la brecha económica entre estudiantes, la Junta ha duplicado la dotación económica prevista para ayudas de libros de texto y material escolar, superando los 6 millones de euros para ayudar a las familias más necesitadas, "pero nunca es mucho dinero para invertir en educación".

Del mismo modo, la consejera ha animado a los alumnos a seguir formándose y a tener confianza en ellos mismos, "todo el que quiere algo, lo consigue" y ha añadido que la recompensa es muy grande, "tanto como lograr en la sociedad el puesto que vosotros queráis", según informa la Junta en una nota de prensa.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Durante su visita al centro de la región que más familias profesionales imparte de la Formación Profesional, Vaquera se ha referido a las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo de María Guardiola para dar un impulso definitivo a la Formación Profesional Dual.

Este curso, esta modalidad dual ya supone el 41 por ciento de la oferta de Formación Profesional en Extremadura, con un total de 217 ciclos formativos, disponiendo de 20 de las 22 familias profesionales de FP con titulaciones en Dual.

La consejera ha avanzado que ya se han iniciado las mesas de trabajo para escuchar a los directores y jefes de estudios, así como a los alumnos, de cara al diseño de un nuevo sistema educativo y avanzar en la adaptación de las enseñanzas a las necesidades del mercado educativo.

Finalmente, ha destacado como una prioridad de la Junta los avances en "puntos clave", como la digitalización de las aulas o "la fuerte apuesta en materia de inclusión y atención a la diversidad que buscan lograr la plena inclusión y atender las demandas de particulares".



Por otro lado, y preguntada por si uno de los retos de su cartera es el Instituto de Cerro Gordo en la capital pacense, la consejera ha explicado que están trabajando en este sentido y que ya se ha mantenido una reunión con el alcalde y representantes del Ayuntamiento de Badajoz y también con la Consejería de Infraestructuras, en torno a un asunto en el que hay "todavía" varias cuestiones, como las relativas al terreno que ocupará este centro escolar, que hay que resolver.



Así, ha apuntillado, en el momento en el que ya estén resueltas la intención "es empezar a trabajar ya" y "de manera efectiva", una vez se salven "esas dos o tres cuestiones de logística y urbanismo que hay pendientes", a la vez que ha abundado en que van a intentar "respetar" el proyecto redactado inicialmente, "siempre y cuando" el proceso urbanístico así se lo permita, y que en todo caso no lo van a "demorar".



MONTIJO Y BADAJOZ



En otro orden de cosas e interpelada por el caso de una presunta agresión a una menor en la localidad pacense de Montijo, Vaquera ha incidido en que "desde el primer momento" se llevaron a cabo los protocolos y que lo están haciendo "como no puede ser de otra manera" a través de los inspectores, quienes han hablado con los padres, así como que el protocolo se va a seguir llevando "y no se perderá de vista en ningún momento, hasta que se crea por parte de la Inspección y de los centros que el tema está totalmente aclarado".



Asimismo y sobre otro caso, el de una madre del Colegio Juan Vázquez de Badajoz que denuncia un caso de 'bullying' a su hija, a la que ha cambiado de centro, la consejera ha indicado que la consejería "desde el primer momento que ha tenido conocimiento del tema se ha puesto en contacto con los padres y con el colegio" y que "están trabajando en ello para que se cumpla, como debe ser y no puede ser de otra manera, todo el procedimiento que está establecido al respecto".



No obstante y al tratarse de un asunto en el que están implicados menores ha agregado que no puede dar más información "porque no sería oportuno", tras lo que ha afirmado que se están tomando las medidas "correspondientes" y se está en contacto "coordinado de manera transversal" tanto con los padres como con el colegio, unas medidas de las que en todo caso no ha querido hablar puesto que se trata de menores "y son procesos muy delicados".



Finalmente ha considerado que este tema se debe llevar a través de la Inspección, "como se está haciendo" y quienes son los que "tienen que tomar las medidas y dar los pasos adecuados y en el momento adecuado, que es muy importante".