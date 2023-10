PSOE espera que Guardiola mantenga su palabra ante la petición de Vox de retirar libros

Ep.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha advertido que estarán "expectantes y vigilantes" ante la próxima votación en el Pleno de una propuesta de impulso registrada por Vox en la que exige la retirada de las aulas de los libros de texto que contengan "cualquier adoctrinamiento".

En este sentido, ha recordado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en la última sesión negó "rotundamente" la existencia de un "veto parental" en las aulas extremeñas, a pesar de que está recogido, según Álvarez, en el punto número 32 del acuerdo de gobierno de PP y Vox.

En concreto, en este punto del pacto que facilitó la investidura de Guardiola, se establece que se garantizará la "neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura".

Por tanto, la iniciativa registrada este pasado martes, y que, por tanto, está en plazo para ser debatida en el próximo pleno del 19 de octubre, "no es ni mas ni menos que seguir materializando los regalitos del pacto PP-Vox en Extremadura", y que en este caso se traduce en la intención de "adoctrinar a los docentes dentro de las aulas, ni más ni menos".

Los socialistas, ha señalado Álvarez, quien saber "qué problemas tienen con los docentes de Extremadura para decirles que pueden y que no pueden enseñar" en las aulas, al tiempo que ha recordado que la región acaba de vivir dos acontecimientos "tristísimos", en referencia a la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial de niñas desnudas en Almendralejo, y un caso de agresión sexual en Montijo a una niña de 6 años, misma edad que los presuntos autores.

A ello ha añadido el "veto" de la Junta de Extremadura a la asignatura de educación afectivo sexual en el instituto Los Moriscos de Hornachos. Por tanto, considera que esta propuesta es "otro pasito más a la privación de libertad de los docentes, a esos recortes a los que se está sometiendo a la educación" en Extremadura, ha dicho Álvarez.

La diputada socialista ha señalado que espera que no se trate de "una nueva mentira de Guardiola", quien "negó rotundamente este veto parental" en el último Pleno a pesar de estar recogido, ha afirmado, en el pacto de gobierno con Vox.

Por todo ello, ha dicho, los socialistas estarán vigilantes al resultado de la votación de la iniciativa, y defenderán "el derecho de los docentes a su libertad de cátedra para la difusión de la educación afectivo sexual, que se hace más necesaria que nunca".

EL PP NIEGA QUE EL PIN PARENTAL FORME PARTE DEL ACUERDO CON VOX

Por su parte, el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha negado que el pin parental forme parte del acuerdo con Vox para gobernar la Junta de Extremadura y defiende que, en el artículo 32 de ese pacto, solo se recoge la libertad de los padres para elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos, por lo que no apoyará la propuesta de impulso registrada por Vox en la Asamblea de Extremadura en la que se solicita la retirada de libros de texto que contengan "cualquier adoctrinamiento".

"El pacto de gobernabilidad que tiene el Partido Popular con Vox en Extremadura es público y es meridianamente claro y no existe en este pacto ningún tipo de pin parental", ha recalcado, al tiempo que ha aclarado que el pacto apuesta por la defensa de la libertad de los padres a la elección de centro, igual como viene recogido en el artículo 27.3 de la Constitución.

Asimismo, ha defendido la profesionalidad de los docentes en la reción y ha negado que exista "ningún tipo de adoctrinamiento". "Por lo tanto, nosotros donde vamos a estar es en el pacto que hemos firmado", ha recalcado Sánchez Juliá que ha mostrado su confianza en los profesionales de la educación en la región.

"Nosotros no nos vamos a salir del pacto de gobernabilidad que hemos firmado, que no refleja nada de lo que aparece en esa opción", ha insistido Sánchez Juliá que ha dicho que "la libertad que van a defender" es la de elección de centro tal y como se recoge en el pacto pero "no" se van a salir de ahí porque en el pacto "no aparece ningún tipo de pin parental", ha concluido.