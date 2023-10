Ara Sánchez destaca que en la propuesta de Vox "no se habla de pin parental"

Ep.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera, ha destacado que en la propuesta registrada por Vox en la Asamblea "no se habla de pin parental" y ha añadido que la misma "está en consonancia" con lo establecido, ha dicho, en el artículo 27 de la Constitución Española.



En esta línea, a preguntas de los medios momentos antes de participar en el VII Pleno escolar contra el Bullying por LGTIfobia, organizado por la Fundación Triángulo en la Asamblea, Sánchez Vera ha recalcado que Vox, en dicha propuesta, "no habla de pin parental" y ha abundado en que en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox "no se habla de pin parental".



"Se circunscribe única y exclusivamente a lo que dice el artículo 27 de la Constitución Española y que no difiere de lo que ya se está haciendo por parte de la Consejería de Educación y de los planes de educación que asisten y se están aplicando en todos los institutos y todos los colegios de Extremadura", ha aseverado.



De igual modo, y sobre dicha iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Vox, la secretaria general de Igualdad ha indicado que cree que la misma "no ha sido todavía admitida" y que cada grupo puede presentar las propuestas que "tenga por conveniente". "Evidentemente es una cuestión que tendrá que admitirse, se tendrá que debatir y veremos en qué en qué termina", ha dicho.



Por su parte, la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha indicado que "ya se trabajará" desde el Grupo Parlamentario Popular en la propuesta registrada por Vox y que la Consejería de Educación se mantendrá en la línea de lo que "tiene que hacer cualquier partido democrático", que es atenerse "al respeto de lo contenido en la Constitución Española, y en concreto en el artículo 27".



"De ahí, desde luego, no nos vamos a mover, y en los centros educativos se está trabajando con el principio de que hay que trabajar con todos los alumnos, unos principios, unos valores, y que la educación debe estar al margen de ideologías y de adoctrinamientos, evidentemente, pero eso siempre se ha hecho, la educación es algo que tiene que ceñirse al ámbito educativo y tiene que estar alejado de la política", ha apuntado.



EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN MENORES



Por otro lado, y con motivo de su participación en el Pleno escolar contra el Bullying por LGTIfobia, la secretaria general de Igualdad, María del Ara Sánchez Vera, ha considerado de "vital importancia" la educación afectivo-sexual, además de apostar por la educación "en igualdad" y "en pleno respeto a cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de orientación sexual, identidad de género".



También, y sobre si en el currículum educativo existe alguna asignatura específica en materia de igualdad, la secretaria general ha remarcado que, tal y como está conceptuado el currículum, en todas las etapas educativas se imparte educación "en igualdad y de forma transversal, con respeto absoluto a los valores y principios constitucionales".



"Debemos recordar que la igualdad es un principio y un valor constitucional, y eso se está aplicando, como ya ha puesto en manifiesto la Consejería de Educación, en todas las etapas educativas", ha señalado.



En la misma línea, la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha destacado que el PP siempre ha asistido al Pleno escolar contra el Bullying por LGTIfobia, que organiza la Fundación Triángulo Extremadura en la Asamblea, además de insistir en que es un "placer" estar presente, en esta edición, en representación de la Consejería de Educación y de los docentes que en los centros enseñan y transmiten al alumnado valores como el respeto.



Así, Pérez ha recalcado que el PP tiene en su ADN, como partido y como gobierno, principios y valores como el respeto a la diversidad de creencias, opiniones y actitudes y ha recalcado que en los centros educativos de la región se trabaja la "tolerancia", el "respeto" y el "enriquecimiento" a través de la "pluralidad y variedad".



Además, ha insistido en que es un "principio fundamental" ofrecer respuestas educativas a la diversidad del alumnado y que los alumnos vean que esa diversidad es lo que "hace ricos, plurales, diversos". "Por eso estamos trabajando", ha dicho.