Vaquera destaca el refuerzo de plantillas funcionales de los centros públicos este curso

Rd./Ep.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha destacado que este curso académico se han reforzado las plantillas funcionales de los centros públicos y hay 87 docentes más en las aulas de la Comunidad Autónoma, cifra que se incrementará "en breve" con motivo tanto de la puesta en funcionamiento de nuevos ciclos formativos, como de las certificaciones de profesionales.

"Hemos conseguido adaptar, desde nuestra llegada, las plantillas de los centros públicos a las necesidades que nos ha trasladado la comunidad educativa", ha destacado la titular extremeña de Educación en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura a petición propia, para explicar el inicio del nuevo ejercicio académico en la región.

Así pues, Vaquera ha defendido que desde su llegada a la Consejería "no se ha cerrado ningún centro", sino "todo lo contrario, hemos desdoblado grupos que se habían llevado al límite máximo de ratios, de tal manera que la seguimos bajando, de 25 a 22 alumnos por clase".

Asimismo, la consejera ha defendido en la Cámara extremeña el derecho de las familias a elegir centro y modelo educativo, "dentro de una oferta plural y diversa", que va desde la enseñanza pública a la concertada, en los centros sostenidos con fondos públicos, una libertad de elección que está recogida en el artículo 27 de la Constitución.

"En Extremadura ha habido y seguirá habiendo coexistencia pacífica de las dos redes sostenidas con fondos públicos", ha subrayado.

A su vez, este curso académico hay un total de 15.761 docentes. Entre ellos, se encuentran alrededor de 5.000 docentes de la adjudicación definitiva de destinos y las 300 plazas que no estaban contempladas ni previstas en la adjudicación provisional.

Del mismo modo, desde el 5 de septiembre se han realizado llamamientos para cubrir 1.121 plazas. A pesar del déficit de profesionales en especialidades como instalaciones electrotécnicas, organización y procesos o mantenimiento de vehículos, entre otras, actualmente hay solo 12 plazas por cubrir en toda Extremadura, "lo que puede considerarse un auténtico éxito, pues representan únicamente un 1 por ciento de las iniciales".

A esto hay que añadir 560 monitores para desarrollar las Actividades Formativas Complementarias en los centros públicos de la región y otros 106 de los 53 centros concertados.

Finalmente, en cuanto a la Universidad de Extremadura, el curso académico comenzó el 12 de septiembre con 1.945 docentes y 14.593 alumnos matriculados, según informa la Junta en una nota de prensa.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Tras la comparecencia de la consejera, ha tomado la palabra el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que el inicio del curso "ha sido complicado", ante lo que ha apuntado que "88 colegios o centros educativos estaban en obras al finalizar el curso" de los que "muchos de ellos no se han acabado y no se van a acabar".

"Veremos cuándo se acaban, porque efectivamente el aumento de los costes implica una serie de gastos extraordinarios que las empresas pues no pueden o no quieren afrontar", ha apuntado Macías, quien ha pedido que la Consejería de Educación "actúe como más diligencia" en estos casos.

También ha aludido el diputado de Unidas por Extremadura a la polémica suscitada sobre la gratuidad de los comedores escolares, tras lo que ha apuntado que la Junta "han hecho la parte más difícil, que es encontrarles ubicación en los centros a esas 2.000 solicitudes más que ha habido este curso", pero ha criticado que "no han hecho la parte más fácil, que era simplemente ampliar, hacer una modificación de crédito y ampliar el dinero destinado a los comedores escolares".

Por parte del Grupo Parlamentario Vox ha tomado la palabra el diputado Juan José García ha valorado el "gran trabajo" de la Consejería de Educación para que el curso escolar haya empezado "con total normalidad", por lo que ha animado a la consejera del área a "seguir trabajando en esta misma línea".

El diputado de Vox también se ha dirigido al PSOE para aclarar que la salud del acuerdo entre PP y Vox en el gobierno de la Junta "es excelente", "mucho más" que la del Grupo Parlamentario Socialista, que "lleva meses jugando al juego de la silla", tras lo que ha destacado la necesidad de "trabajar por una educación pública de calidad", así como mejorar las condiciones de los profesores.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Piedad Álvarez quien ha considerado que la consejera de Educación "tiene un problema de principios" tanto con el curso escolar, que ha sido "el más caótico que se recuerda", tras lo que le ha instado a admitir que "el curso anterior lo dejó preparado el anterior Ejecutivo.

Álvarez ha señalado que "en un mes y medio no se prepara un curso escolar", pero ha lamentado que en el último mes y medio que han gobernado "han tocado y manoseado todo lo que estaba listo", tras lo que ha mencionado problemas como la falta de información sobre la concesión de becas a los libros, o el pago de los comedores escolares para algunos alumnos, entre otros.

La diputada socialista ha aludido al "caos" en los llamamientos de profesores en septiembre, que ha "precarizado las condiciones del profesorado extremeño", o la falta de algunas rutas de transporte escolar, por lo que ha criticado que la Junta "favorece al que más tiene y mete la mano en el bolsillo a los que menos tienen".

Por todo ello, Piedad Álvarez ha mostrado la "incertidumbre" que tienen los socialistas, que consideran que la Junta "no tiene una hoja de ruta sobre la educación en Extremadura", ya que no han hablado de educación especial, de atención a la diversidad o sobre biblioteca, por lo que ha apuntado que "si ustedes no saben, dejen a los que sabemos".

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Sandra Valencia Ramos ha insistido que respecto a los comedores escolares, el PSOE "ha engañado", ya que "nunca ha habido gratuidad universal" de éstos, era una "utopía" del PSOE, al igual que el "recortazo de becas" que hizo el PSOE.

Sandra Valencia ha admitido que los inicios de curso "son siempre algo caóticos", ya que según ha dicho, "un inicio del curso escolar no se prepara en un mes y medio", lo que ha provocado que "ha habido retrasos" en algunos aspectos, ha dicho.

La diputada del PP ha recordado que el curso pasado comenzó con 750 docentes menos, "y de eso no se habla", frente a este curso que "se ha iniciado con 87 docentes más", por lo que ha asegurado no saber "dónde está el caos", algo que "es mentira", ha aseverado.

"Nuestro gobierno ha sacado adelante en tiempo récord y con muchos factores en contra el inicio de curso", tras lo que ha aseverado que sigue "trabajando con hechos" y "dando soluciones", ha concluido la diputada del PP.