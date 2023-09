Éxito de la Big Band ProjEx en la celebración del 50º Aniversario de la UEx

La Big Band ProjEx, dirigida por Narciso González, ofreció un concierto el pasado viernes en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo para conmemorar el 50º aniversario de la Universidad de Extremadura.

En concreto, la actuación atrajo a una audiencia diversa y entusiasta de estudiantes, profesores, residentes locales y amantes de la música jazz de toda la región, según informa la Universidad extremeña en una nota de prensa.

Así pues, la celebración contó con la presencia de las instituciones locales y diversos miembros de la comunidad universitaria. En este sentido, la velada comenzó con unas palabras de presentación a cargo de Francisco Fernández de Vega, impulsor de la Big Band ProEx y organizador del concierto, quien explicó que la creación de esta gran orquesta es un proyecto que tiene "vocación de desarrollo de permanencia".

Se trata de 17 músicos entre los que están "los mejores músicos de jazz de Extremadura", ha manifestado el director del concierto. En concreto, se encuentran profesores de conservatorio, profesores de las escuelas de música, personal de la Orquesta de Extremadura y jóvenes promesas del jazz, "que denota la calidad y es un excelente síntoma del trabajo que se está desarrollando" señalaba Fernández de Vega.

Por su parte, el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, compartió unas palabras de apertura con el público. "Este año cumplimos 50 años y hemos preparado una serie de actividades culturales, mesas redondas, conciertos y exposiciones de patrimonio de la Universidad, que culminaremos con un evento principal en el mes de noviembre en el campus de Badajoz", indicó.

Cabe recordar que el conjunto comandado por Narciso González interpretó diversos clásicos del jazz, temas como Fun Time de Sammy Nestico, Mercy, Mercy, Mercy de Josef Zawinul o la versión de When the Saints go Marchin'in de Art Dredrick que cantó la sala al unísono con la banda, consiguieron crear una atmósfera de sintonía y celebración con el público asistente.

Finalmente, la sala respondió "con entusiasmo", aplaudiendo y disfrutando de la música en un ambiente familiar y de disfrute musical. De este modo, el Museo de las Ciencias del Vino se llenó de la magia del jazz, mientras los músicos llevaban a los asistentes en un viaje musical "inolvidable".