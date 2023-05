El falso techo de la cafetería del IES Gabriel y Galán de Plasencia se desprende

Ep.

El falso techo en la zona de la cocina de la cafetería del IES Gabriel y Galán de Plasencia ha sufrido este martes un desprendimiento cuando no había nadie.



En estos momentos, los técnicos del Servicio de Obras y el delegado provincial de Educación de Cáceres se encuentran en el centro evaluando lo sucedido.



Así, y según las primeras estimaciones, se ha podido deber a una "pequeña fuga" de un baño, que se encuentra justo encima, que "ha debilitado el falso techo" y esto ha podido provocar el desprendimiento, según ha informado fuentes de la Consejería de Educación.



Cabe recordar que recientemente, y tras el incidente de hace unas semanas en el mismo centro escolar, toda la estructura ha sido revisada, a través de un informe de patologías, y no se ha detectado "ningún problema estructural".



"Aun así, la Consejería de Educación y Empleo va a realizar una nueva evaluación completa del centro por parte del Servicio de Obras", han aseverado las mismas fuentes.



De igual forma, ha precisado la Consejería de Educación que lo sucedido este martes "no tiene que ver con la estructura, sino que es un falso techo" y "tampoco tiene relación con el desprendimiento de una de las fachadas de uno de los edificios del centro, sucedido hace escasas semanas".



Además, y resultado del informe realizado recientemente, se va a acometer en el IES Gabriel y Galán una obra para restituir los daños ocasionados en la fachada anteriormente mencionados, con una inversión prevista de 172.000 euros y cuya obra comenzará previsiblemente la próxima semana.



Esta jornada, "preventivamente", la zona de la cafetería, así como los laboratorios y despachos del profesorado adyacentes han sido desalojados.