Junta y Aupex entregan diplomas a los participantes del programa 'Re-evoluciona'

El director general de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, Jesús Seco, ha participado este viernes en el acto de entrega de diplomas del programa 'Re-evoluciona', que se ha celebrado en la Casa de la Mujer de Badajoz.

En total, un grupo de 15 personas con discapacidad del Centro de Empleo de Badajoz 'Juan Carlos I' ha recibido su diploma tras haber concluido con éxito el itinerario formativo de desarrollo en habilidades, búsqueda de empleo y capacitación para el empleo.

Estas 15 personas, que proceden de los centros Aexpainba y de La Luz, forman parte del segundo grupo, de los cinco que se encuentran actualmente en los centros de empleo de Badajoz 'San Roque' y Badajoz 'Juan Carlos I'.

Durante su paso por el programa, han trabajado competencias generales como el autoconcepto, la comunicación, autoconfianza, orientación al logro, capacidad de relación, frustración, negociación o el trabajo en equipo, entre otras cuestiones.

Para Juana, una de las participantes, este programa le ha servido para aprender "nuevas cosas, ser todavía más autónoma", saber lo que tiene que decir en una entrevista y qué es lo que tiene que hacer cuando empiece un trabajo.

Algunas de las actividades que han realizado para desarrollar estas capacidades han sido la visita a la Feria del Mayor, la formación en el NCC enfocada a la búsqueda de empleo, la creación de su currículum vitae y las actividades prácticas de diversas temáticas.

"Me ha servido para muchas cosas como, por ejemplo, para saber cómo relacionarme con otras personas, para trabajar en grupo y, sobre todo, me he dado cuenta de que hay vida más allá de lo que estaba acostumbrada a hacer", ha dicho Laura, otra de las participantes.

Además, han creado un proyecto comunitario junto con la Escuela Profesional Dual del Ayuntamiento de Badajoz 'Torre de Espantaperros'. Un proyecto que consistió en la replantación en jardines de la ciudad, con el proyecto 'Naturalmente'.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN

Se trata de un programa puesto en marcha por la Consejería de Educación y Empleo y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), que pretende impulsar el desarrollo personal y profesional de parados de larga duración y con discapacidad para favorecer su incorporación al mercado laboral.

Incluye estrategias dirigidas a favorecer la colaboración con empresas en sus necesidades de personal, buscando una garantía de inserción laboral para aquellos usuarios que cumplan con el perfil requerido por parte de las empresas.

'Re-evoluciona' se enmarca en el programa 'Nuevos proyectos territoriales para el re-equilibrio y la equidad. Colectivos Vulnerables', financiado con fondos Next Generation EU y gestionado por Aupex.

Se desarrolla desde junio de 2022 y, tiene una duración de 14 meses en lo que está previsto atender a unas 300 personas en distintos puntos del territorio.